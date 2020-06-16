***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2020 18:04
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.05.2020 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi ekteki tabloda sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851425
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.383,71
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
18:056,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
18:057,7046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0241
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
18:05380,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,24
|Açılış
|: 380,72
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|5,83
|199.873.643
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.351.861
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.775.696
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.742.367
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|84.842.622
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|374.001
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|786.575
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.747.690
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|1.308.377
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,02
|6.350.989
|% -7,22
|
|GARAN
|8,22
|1.274.551.743
|% 1,99
|
|ASELS
|32,50
|1.228.380.246
|% 1,63
|
|ODAS
|2,16
|947.474.574
|% 5,88
|
|ISFIN
|3,98
|820.076.164
|% 1,27
|
|TCELL
|14,78
|799.273.538
|% 2,35
|
|ODAS
|2,16
|947.474.574
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,94
|695.906.445
|% 1,57
|
|KARSN
|2,29
|611.721.320
|% 2,69
|
|IEYHO
|0,90
|195.900.622
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,30
|699.757.355
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5785
|8,6216
|% 0,06
|
|Frank
|7,1680
|7,2112
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-0,09
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.476
|-7,00
|
|Tam
|2.526
|2.545
|-7,10
|
|Yarım
|1.231
|1.242
|-3,50
|
|Çeyrek
|617
|622
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|41,37
|41,37
|1,65
|