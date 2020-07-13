***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2020 17:42
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi ekteki tabloda sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859505
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
18:057,8019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0408
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8047
En Düşük
7,7554
18:05398,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,72
|Açılış
|: 398,68
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,40
|584.950
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|584.950
|% 9,98
|
|TKURU
|17,65
|232.283
|% 9,97
|
|OYAKC
|9,29
|350.525.509
|% 9,94
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|OSMEN
|12,51
|138.454
|% -3,77
|
|KSTUR
|53,00
|240.121
|% -3,46
|
|LIDFA
|3,16
|36.414.757
|% -2,47
|
|BMELK
|5,50
|280.663
|% -2,31
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|IHLGM
|1,81
|382.323.394
|% 9,70
|
|OYAKC
|9,29
|350.525.509
|% 9,94
|
|ADESE
|2,20
|177.299.845
|% 5,77
|
|PGSUS
|52,05
|120.776.299
|% 0,77
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|IHLGM
|1,81
|382.323.394
|% 9,70
|
|HLGYO
|2,36
|89.243.672
|% 5,83
|
|OYAKC
|9,29
|350.525.509
|% 9,94
|
|KUYAS
|3,00
|65.453.440
|% 5,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6265
|8,6698
|% -0,09
|
|Frank
|7,2594
|7,3031
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8234
|1,8326
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|8,52
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|5,00
|
|Tam
|2.667
|2.678
|5,20
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|2,50
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,25
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|0,12
|
|B. Petrol
|43,25
|43,25
|0,01
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58VKGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 291, 337 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 396, 206 adet işlem
-
17:56GOLTS
Yüzde 6.82 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 937 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3080, 73 artarak (% 2.35 ) 134, 366
-
17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de