***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2020 14:43
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 30.11.2020 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi ekteki tabloda sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892806
BIST
16:041.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.359
En Düşük
1.343
16:047,8894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 7,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
16:049,5787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0132
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
16:04465,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,69
|Açılış
|: 465,15
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler16:03
|TMSN
|12,65
|204.801.574
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|83.904.026
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|52.974.043
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|29.457.774
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.792.413
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SAFKR
|12,50
|5.750.098
|% -6,02
|
|SELEC
|15,47
|73.531.352
|% -5,79
|
|SISE
|7,15
|2.123.232.524
|% -0,14
|
|GARAN
|9,41
|1.873.282.491
|% -0,95
|
|PETKM
|4,82
|1.367.283.430
|% 2,12
|
|TUPRS
|100,30
|1.242.992.523
|% 2,71
|
|DOHOL
|3,12
|1.093.827.911
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|1.093.827.911
|% 2,30
|
|SISE
|7,15
|2.123.232.524
|% -0,14
|
|PETKM
|4,82
|1.367.283.430
|% 2,12
|
|ODAS
|3,66
|1.043.696.079
|% -5,67
|
|TSKB
|1,77
|487.977.670
|% -3,28
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8876
|7,8961
|% 0,07
|
|Euro
|9,5711
|9,5783
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,3522
|10,4041
|% -1,07
|
|Frank
|8,8360
|8,8893
|% -0,31
|
|Riyal
|2,0968
|2,1073
|% -0,05
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-1,01
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.130
|-10,00
|
|Tam
|3.069
|3.147
|-5,91
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|-2,86
|
|Çeyrek
|744
|761
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,26
|50,26
|0,01
|