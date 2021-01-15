***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 16:30
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi ekteki tabloda sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902628
BIST
17:441.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -23,50
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
17:447,4825
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1216
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
17:449,0541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0858
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
17:44443,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 5,91
|Açılış
|: 443,44
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler17:44
|PKENT
|1.076,90
|2.255.283
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|MAALT
|189,40
|182.896.074
|% 9,99
|
|PKART
|18,72
|65.136.743
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.180.217
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|37.674.856
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,79
|2.634.136.720
|% 0,78
|
|KOZAL
|113,70
|1.914.064.623
|% 2,90
|
|DOHOL
|3,44
|1.597.047.346
|% -5,23
|
|THYAO
|13,29
|1.585.809.893
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,46
|1.448.506.465
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,46
|1.448.506.465
|% -0,81
|
|DOHOL
|3,44
|1.597.047.346
|% -5,23
|
|TSKB
|1,89
|793.170.272
|% 1,07
|
|SISE
|7,79
|2.634.136.720
|% 0,78
|
|SKBNK
|1,60
|529.072.908
|% -2,44
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4804
|7,4825
|% 1,65
|
|Euro
|9,0475
|9,0541
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,1539
|10,2048
|% 1,02
|
|Frank
|8,3920
|8,4426
|% 1,54
|
|Riyal
|1,9893
|1,9993
|% 1,67
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-8,62
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,81
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-0,89
|
Seans Raporu
17:44
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17:55PINSU
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 8.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 024, 747 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TUPRS, TKFEN
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 04 kaybederek (% -1.67 ) 1, 356
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGSY, POLTK, AGYO, SNKRN, BURVA, INVEO, AYCES, GEDZA, KERVN, PKENT
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17:53
TKURU, YESIL, VERTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında