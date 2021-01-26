***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2021 19:35
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26 Ocak 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Sayın Dr. İbrahim Erdem Esenkaya ile Kurumsal Strateji ve Performans Yönetimi Başkanlığı görevini yürüten Sayın Kerem Erberk'in aynı tarih itibarı ile Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanması uygun görülmüş, Sigorta ve Reasürans Şirketleri'nin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin sekizinci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, gerekli bilgi ve belgelerinin T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ulaşmasını izleyen on iş günü içinde Kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda göreve başlamalarına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904519
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|KONTR
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|140.446.180
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|VAKFN
|8,26
|27.223.180
|% 9,99
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|QNBFL
|132,10
|1.680.174
|% 9,99
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|SUMAS
|70,20
|517.309
|% -10,00
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|SONME
|75,15
|1.681.707
|% -10,00
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|ATSYH
|9,18
|1.626.642
|% -10,00
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|SNKRN
|29,70
|2.332.846
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|270.751
|% -10,00
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|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
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|GARAN
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|1.930.616.731
|% -0,21
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|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% -0,33
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
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|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% -3,23
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% -1,53
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|7,3398
|7,3456
|% -0,80
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|Euro
|8,9270
|8,9344
|% -0,73
|
|Sterlin
|10,0547
|10,1051
|% -0,36
|
|Frank
|8,2449
|8,2946
|% -0,71
|
|Riyal
|1,9517
|1,9615
|% -0,82
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-2,76
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|Altın Gr.
|438
|438
|-4,15
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|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
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|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
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|Gümüş.Ons
|25,49
|25,51
|0,15
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|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,02
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|B. Petrol
|55,64
|55,64
|-0,04
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