***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 17:57
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 26 Ocak 2021 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmeleri kararlaştırılan Sn. İbrahim Erdem Esenkaya ve Sn. Kerem Erberk'in, Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereği beklenilen yasal süresi dolmuş ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmışlardır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909696
BIST
17:541.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 24,50
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.566
En Düşük
1.547
17:546,9496
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,0861
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
17:548,4326
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0934
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4266
17:54406,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -5,19
|Açılış
|: 406,88
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,20
BIST En Aktif Hisseler17:54
|VAKFN
|12,32
|12.592.464
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.538.103
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|KRGYO
|6,85
|205.593.995
|% -9,87
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|KOZAL
|153,70
|4.545.715.899
|% 6,59
|
|SASA
|37,86
|1.704.136.202
|% 9,99
|
|THYAO
|12,38
|1.230.208.173
|% 3,17
|
|GUBRF
|74,80
|1.109.350.234
|% 8,17
|
|PETKM
|5,16
|1.080.014.631
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,55
|645.715.314
|% 1,19
|
|PETKM
|5,16
|1.080.014.631
|% 3,61
|
|SKBNK
|1,47
|249.255.015
|% 2,08
|
|ALBRK
|2,32
|333.709.809
|% 3,57
|
|GSDHO
|2,74
|367.377.329
|% 1,48
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9460
|6,9496
|% -1,22
|
|Euro
|8,4271
|8,4326
|% -1,10
|
|Sterlin
|9,6377
|9,6860
|% -0,81
|
|Frank
|7,7764
|7,8233
|% -1,02
|
|Riyal
|1,8482
|1,8574
|% -1,17
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-3,45
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,60
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,01
|
|B. Petrol
|63,20
|63,20
|0,77
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, GUBRF, KOZAL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 65 artarak (% 1.61 ) 1, 370
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, EPLAS, LIDFA, NIBAS, ISKPL, NUHCM, SASA, VERUS, GEDIK, VAKFN
-
17:59
FRIGO, TKNSA, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, ETYAT, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında