***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYaşadığımız pandemi süreci nedeniyle, 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılmayı planlayan pay sahiplerimize HES kodu sorgulaması yapılacağını, maske ve mesafe kurallarının zorunlu olduğunu belirtiriz. Bu kapsamda pay sahiplerimizin e-GKS (Elektronik Genel Kurul Sistemi) üzerinden de Genel Kurul Toplantısına katılım sağlayabileceğini hatırlatmak isteriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920482BIST