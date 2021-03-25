***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2021 16:24
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yaşadığımız pandemi süreci nedeniyle, 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılmayı planlayan pay sahiplerimize HES kodu sorgulaması yapılacağını, maske ve mesafe kurallarının zorunlu olduğunu belirtiriz. Bu kapsamda pay sahiplerimizin e-GKS (Elektronik Genel Kurul Sistemi) üzerinden de Genel Kurul Toplantısına katılım sağlayabileceğini hatırlatmak isteriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920482
BIST
17:391.406
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BIST En Aktif Hisseler17:39
|VERTU
|29,26
|67.288.104
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|28.687.914
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|53.073.273
|% 9,99
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|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
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|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
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|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
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|GARAN
|7,06
|3.278.707.591
|% -1,94
|
|SASA
|46,68
|1.740.786.224
|% -1,31
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|KOZAL
|121,70
|1.201.271.417
|% 2,44
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|THYAO
|12,78
|942.046.748
|% -1,77
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|PETKM
|5,69
|898.180.128
|% 1,25
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|GARAN
|7,06
|3.278.707.591
|% -1,94
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|SKBNK
|1,22
|338.475.248
|% 2,52
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|TSKB
|1,41
|295.781.416
|% -3,42
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|EKGYO
|1,91
|342.229.484
|% 0,00
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|YKBNK
|2,18
|383.540.169
|% -2,24
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9498
|7,9577
|% 0,46
|
|Euro
|9,4048
|9,4293
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,8851
|10,9397
|% 0,70
|
|Frank
|8,4464
|8,4973
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1145
|2,1252
|% 0,40
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|17:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-0,77
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,04
|
|B. Petrol
|62,60
|62,60
|-1,81
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