***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29 Mart 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Sayın Füsun Tümsavaş, Başkan Vekilliği görevine ise Sayın Fikret Utku Özdemir seçilmişlerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921524BIST