***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2021 18:06
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2021 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Hafız Ekrem Kürkçü'nün istifasının kabulüne, haiz olduğu I. derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932466
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|741.179.200
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|131.546.421
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|AKBNK
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|% 0,62
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|18:05
|Alış
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|Dolar
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|1.768
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|Altın Gr.
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|468
|-1,54
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|3.112
|3.159
|45,00
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|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
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|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|769
|11,69
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|25,98
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