***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2021 15:17
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.05.2021 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi ekteki tabloda sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942384
BIST
15:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,89
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
15:058,5521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0829
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
15:0510,3641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0968
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
15:05513,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,62
|Açılış
|: 513,82
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler15:04
|MRSHL
|277,20
|4.795.696
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|83.963.210
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,03
|6.037.366
|% 9,33
|
|TKURU
|127,80
|1.529.675
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.196.453
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,25
|946.234.830
|% 3,21
|
|THYAO
|14,48
|822.807.264
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,50
|615.622.364
|% -1,83
|
|GARAN
|8,37
|556.516.694
|% 0,12
|
|KOZAL
|123,40
|370.383.424
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,25
|946.234.830
|% 3,21
|
|YKBNK
|2,24
|303.627.718
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,82
|364.268.667
|% -3,54
|
|IHLGM
|1,25
|107.627.418
|% 3,31
|
|KRDMD
|7,50
|615.622.364
|% -1,83
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5498
|8,5515
|% 0,97
|
|Euro
|10,3565
|10,3644
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,9926
|12,0527
|% 0,69
|
|Frank
|9,4760
|9,5331
|% 1,05
|
|Riyal
|2,2770
|2,2884
|% 1,13
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,10
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,02
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.451
|69,00
|
|Tam
|3.379
|3.466
|62,25
|
|Yarım
|1.633
|1.677
|30,11
|
|Çeyrek
|819
|838
|15,06
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,02
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,89
|
Seans Raporu
15:04
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15:16BERA
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 24.66 lira fiyatla işlem gören hissede 848, 061 adet işlem
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15:14XU030
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15:14XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 9, 178.00 milyon TL de
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15:14SANFM
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15:09XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 9 altında . İşlem hacmi 8, 988.00 milyon TL de