***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2021 11:00
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.07.2021 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi ekteki tabloda sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958556
BIST
12:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
12:058,4080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0459
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3901
12:059,9006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0680
|Açılış
|: 9,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8840
12:05485,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,33
|Açılış
|: 485,54
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler12:05
|IZFAS
|7,50
|5.119.338
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|413.297
|% 9,72
|
|ADESE
|1,39
|18.571.386
|% 9,45
|
|PENTA
|77,60
|15.914.773
|% 8,00
|
|VBTYZ
|26,00
|120.663.770
|% 7,97
|
|IDEAS
|41,32
|1.503.098
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|47.827.912
|% -9,92
|
|AYES
|19,40
|19.497
|% -7,79
|
|KSTUR
|210,90
|201.199
|% -6,93
|
|IDGYO
|2,85
|6.711.194
|% -6,56
|
|PETKM
|6,07
|486.769.178
|% 0,83
|
|ARCLK
|34,10
|387.995.697
|% 3,15
|
|GARAN
|9,42
|356.323.553
|% 0,21
|
|KRDMD
|8,27
|324.042.792
|% 0,36
|
|THYAO
|12,45
|266.257.720
|% -1,27
|
|PETKM
|6,07
|486.769.178
|% 0,83
|
|MRGYO
|1,12
|51.239.035
|% 1,82
|
|YKBNK
|2,53
|107.004.015
|% -0,39
|
|KRDMD
|8,27
|324.042.792
|% 0,36
|
|GARAN
|9,42
|356.323.553
|% 0,21
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4016
|8,4080
|% -0,54
|
|Euro
|9,8942
|9,9006
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,5863
|11,6444
|% -0,70
|
|Frank
|9,2007
|9,2561
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2370
|2,2482
|% -0,47
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|6,96
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,23
|69,23
|-0,28
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, KCHOL, TCELL
-
12:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 24 kaybederek (% -0.10 ) 1, 286
-
12:19
MANAS, VBTYZ, EGPRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:19
BAKAB, IDEAS, AYES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:17GSDDE
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 565, 158 adet işlem