***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2022 17:08
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
8.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 8 Şubat 2022 tarihli kararı ile Şirketimiz İç Sistemler Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesi kararlaştırılan Sn. Muzaffer Okay'ın, Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereği beklenilen yasal süresi dolmuş, İç Sistemler Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006507
BIST
17:061.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,66
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
17:0614,0853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1897
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
17:0615,6578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1510
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
17:06875,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 6,43
|Açılış
|: 875,41
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler17:05
|PRKAB
|43,50
|26.693.836
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|24.946.422
|% 9,95
|
|ISGYO
|6,65
|234.904.351
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.530.884
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|110.529.875
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.375.456
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|POLTK
|608,10
|27.209.563
|% -9,24
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|KRDMD
|12,82
|5.813.225.178
|% 4,57
|
|THYAO
|25,56
|4.187.875.292
|% 1,19
|
|EREGL
|34,28
|3.449.903.640
|% 3,32
|
|ASELS
|23,10
|1.576.758.069
|% -3,75
|
|GARAN
|11,62
|1.158.004.738
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,82
|5.813.225.178
|% 4,57
|
|YKBNK
|3,65
|877.376.461
|% 0,55
|
|THYAO
|25,56
|4.187.875.292
|% 1,19
|
|EREGL
|34,28
|3.449.903.640
|% 3,32
|
|GARAN
|11,62
|1.158.004.738
|% 0,00
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0806
|14,0938
|% 1,43
|
|Euro
|15,6365
|15,6749
|% 1,08
|
|Sterlin
|18,7174
|18,8113
|% 1,42
|
|Frank
|15,2414
|15,3333
|% 1,16
|
|Riyal
|3,7385
|3,7572
|% 1,29
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-12,84
|
|Altın Gr.
|874
|874
|4,91
|
|Cumhuriyet
|5.800
|5.887
|87,00
|
|Tam
|5.778
|5.924
|93,24
|
|Yarım
|2.792
|2.865
|44,65
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|22,55
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|0,02
|
|B. Petrol
|114
|114
|8,66
|
Seans Raporu
17:05
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-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 08 artarak (% 0.73 ) 2, 232
-
17:20XU100
Endeks 1, 982 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 28, 395.00 milyon TL de
-
17:20KRTEK
Yüzde 4.82 oranında artışla 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 832, 683 adet işlem
-
17:19ISGYO
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.65 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 506, 229 adet işlem
-
17:18MSGYO
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 581, 209 adet işlem