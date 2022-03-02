***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi8.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 8 Şubat 2022 tarihli kararı ile Şirketimiz İç Sistemler Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesi kararlaştırılan Sn. Muzaffer Okay'ın, Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereği beklenilen yasal süresi dolmuş, İç Sistemler Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006507BIST