***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2022 18:58
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Genel Müdür Yardımcımız Sayın Mehmet Levent Sönmez, 31 Temmuz 2022 tarihi itibariyle emekli olmak suretiyle yürütmekte olduğu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılmış olup, bundan sonraki dönemde Genel Müdür Danışmanı olarak görevine devam edecektir, anılan tarihte haiz olduğu I. derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052576
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0345
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1095
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.022,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -9,10
|Açılış
|: 1.022,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9283
|17,9370
|% 0,15
|
|Euro
|18,2343
|18,2608
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,5674
|21,6756
|% -0,70
|
|Frank
|18,5417
|18,6534
|% -0,76
|
|Riyal
|4,7618
|4,7857
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-17,67
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-8,71
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.852
|6.930
|-60,00
|
|Yarım
|3.339
|3.388
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.694
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,89
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,16
|
|B. Petrol
|95,67
|95,67
|1,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE