***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGenel Müdür Yardımcımız Sayın Mehmet Levent Sönmez, 31 Temmuz 2022 tarihi itibariyle emekli olmak suretiyle yürütmekte olduğu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılmış olup, bundan sonraki dönemde Genel Müdür Danışmanı olarak görevine devam edecektir, anılan tarihte haiz olduğu I. derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052576BIST