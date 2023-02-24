***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2023 17:17
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Koordinatörlüğü görevini yürütmekte olan Sayın Korhan Kuyu'nun Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanması, Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin sekizinci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, gerekli bilgi ve belgelerinin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ulaşmasını izleyen on iş günü içinde Kurum tarafından olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda göreve başlamasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116726
BIST
17:295.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -8,29
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
17:2918,8867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
17:2919,9114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1127
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
17:291.099,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.099,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.099,24
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ULUSE
|347,60
|31.903.394
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,39
|42.003.036
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,97
|54.255.439
|% 9,99
|
|AFYON
|11,23
|1.209.270.511
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|102.294.831
|% 9,98
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|ALBRK
|2,92
|1.102.378.840
|% -7,59
|
|DERHL
|5,30
|24.496.898
|% -7,02
|
|CANTE
|70,70
|290.181.288
|% -5,86
|
|YONGA
|29,84
|115.685
|% -5,75
|
|KRDMD
|22,52
|6.038.973.956
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,67
|5.532.290.974
|% 7,17
|
|EREGL
|44,46
|5.093.281.686
|% 0,18
|
|ASTOR
|37,10
|3.401.691.296
|% 8,61
|
|TUPRS
|599,60
|3.267.902.682
|% 2,23
|
|EKGYO
|8,67
|5.532.290.974
|% 7,17
|
|ALBRK
|2,92
|1.102.378.840
|% -7,59
|
|KRDMD
|22,52
|6.038.973.956
|% 3,59
|
|BUCIM
|8,02
|1.581.137.441
|% 4,29
|
|DOHOL
|9,26
|1.116.253.176
|% 6,07
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8764
|18,8834
|% 0,05
|
|Euro
|19,9228
|19,9295
|% -0,47
|
|Sterlin
|22,4598
|22,5724
|% -0,72
|
|Frank
|20,0331
|20,1538
|% -0,54
|
|Riyal
|5,0175
|5,0427
|% 0,05
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-9,55
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.101
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.506
|7.559
|-65,00
|
|Yarım
|3.667
|3.699
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.849
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,06
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,76
|-0,20
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|-0,18
|
Seans Raporu
17:27
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-
17:42DAGHL
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 583, 741 adet işlem
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17:41MOBTL
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 335, 063 adet işlem
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 04 kaybederek (% -0.22 ) 4, 542
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, AKSA, BASCM, IDEAS, OYAKC, BIOEN, VANGD, PINSU, AFYON, ULUSE
-
17:40
BIOEN, SDTTR, HURGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında