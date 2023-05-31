***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2023 14:58
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında Bölgeler Koordinatörlüğü görevini yürütmekte olan Sayın Zeynep İdil Pamir'in Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanması, Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin sekizinci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, gerekli bilgi ve belgelerinin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ulaşmasını izleyen on iş günü içinde Kurum tarafından olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda göreve başlamasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154966
BIST
16:324.957
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,61
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.982
16:3220,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2094
|Açılış
|: 20,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
16:3222,2727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2519
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
16:321.307,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 19,28
|Açılış
|: 1.307,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler16:30
|AVHOL
|33,88
|179.130.183
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|185.598.678
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|56.927.045
|% 9,99
|
|KOPOL
|44,12
|634.378.921
|% 9,97
|
|CVKMD
|152,60
|245.846.557
|% 9,94
|
|ISKUR
|690.300,00
|1.380.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|7.882.843
|% -9,97
|
|BRKO
|3,65
|714.896
|% -6,41
|
|VKFYO
|8,87
|71.882.401
|% -5,34
|
|GSRAY
|8,35
|464.419.073
|% -5,11
|
|THYAO
|147,60
|5.918.813.848
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,41
|3.801.340.607
|% 1,36
|
|AKBNK
|16,50
|3.423.641.676
|% 0,79
|
|GARAN
|27,42
|3.140.157.190
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,55
|2.877.354.904
|% -0,43
|
|YKBNK
|10,41
|3.801.340.607
|% 1,36
|
|ISCTR
|11,55
|2.877.354.904
|% -0,43
|
|EKGYO
|7,32
|1.582.709.645
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,50
|3.423.641.676
|% 0,79
|
|KOZAL
|22,72
|2.638.844.652
|% 6,17
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6943
|20,6994
|% 0,99
|
|Euro
|22,2199
|22,2293
|% 0,95
|
|Sterlin
|25,5535
|25,6816
|% 1,05
|
|Frank
|22,6423
|22,7786
|% 0,77
|
|Riyal
|5,5030
|5,5306
|% 1,28
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.307
|1.307
|18,87
|
|Cumhuriyet
|9.065
|9.202
|82,00
|
|Tam
|9.011
|9.259
|82,37
|
|Yarım
|4.420
|4.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.217
|2.281
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,55
|0,29
|
|B. Petrol
|72,27
|72,27
|-1,44
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45XU100
Endeks 4, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 63, 635.00 milyon TL de
-
16:45ZEDUR
Yüzde 5.40 oranında artışla 39.80 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 275 adet işlem
-
16:43MRGYO
Yüzde 4.71 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 943, 031 adet işlem
-
16:42DMSAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 8.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 380, 226 adet işlem
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 09 artarak (% 0.34 ) 4, 462