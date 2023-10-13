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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.10.2023 15:12
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2023 - 30.09.2023 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 
28.491.876.183
 TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %84,3 oranında artış göstermiştir. 01.01.2023 - 30.09.2023 dönemine ait brüt prim tablomuz ana branşlar bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak ekte sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205927


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Altın Gr. 1.704 1.705 38,24  
Cumhuriyet 11.767 11.945 159,00  
Tam 11.507 11.591 164,00  
Yarım 5.772 5.818 83,00  
Çeyrek 2.877 2.909 41,00  
Gümüş.Ons 22,50 22,53 0,70  
Gümüş Gr. 19,98 20,01 0,53  
B. Petrol 88,72 88,72 2,72  
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