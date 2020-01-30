***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
30.01.2020 21:40
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 4.636.399.852 4.073.578.282
Kasa
14 57.552 50.393
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 4.049.035.413 3.622.011.617
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -35.083 -79.251
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 587.341.970 451.595.523
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 1.879.349.091 1.027.605.968
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 1.719.898.375 848.053.222
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 159.450.716 179.552.746
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 1.843.388.811 1.537.481.807
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 1.487.843.012 1.312.946.060
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
2.21, 12 -28.174.144 -16.172.744
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 239.692.491 178.909.631
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12 144.027.452 61.798.860
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 360.768.832 296.775.530
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -360.768.832 -296.775.530
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 30.411.193 27.284.163
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
5.838 5.838
Diğer Çeşitli Alacaklar
30.406.295 27.278.325
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-940 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
461.396.275 446.034.042
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 434.608.716 366.819.267
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12 26.787.559 79.214.775
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ VARLIKLAR
1.010.793 40.471.523
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
1.010.793 1.144.629
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
19 0 38.869.531
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
4.2, 12 0 457.363
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
8.851.956.015 7.152.455.785
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 326.932 1.627.433
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
326.932 332.552
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 1.419.890
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 -125.009
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 257.177.864 189.816.218
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9 257.177.864 189.816.218
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 180.203.693 119.925.667
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6, 7 66.885.000 63.680.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 15.672.000 14.956.000
Makine ve Teçhizatlar
6 91.841.231 80.830.314
Demirbaş ve Tesisatlar
6 14.899.853 14.507.592
Motorlu Taşıtlar
6 4.593.622 1.777.765
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 28.826.269 26.004.573
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 62.419.133 3.858.074
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -104.933.415 -85.688.651
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 100.241.244 72.803.483
Haklar
0 0
Şerefiye
8 16.250.000 16.250.000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 217.145.084 141.722.051
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -137.838.791 -113.739.685
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 4.684.951 28.571.117
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 1.444.448 9.445.638
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 1.444.448 9.445.638
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 48.255.857 30.913.525
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 48.255.857 30.913.525
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
587.650.038 424.531.964
TOPLAM VARLIKLAR
9.439.606.053 7.576.987.749
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
6, 20 61.701.226 53.578.314
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6, 20 61.701.226 53.578.314
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 754.579.442 652.398.576
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 529.985.548 434.090.965
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
19 3.914.287 5.179.090
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
10, 19 4.871.763 8.527.925
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 219.094.708 210.877.517
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
-3.286.864 -6.276.921
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 227.287 261.029
Ortaklara Borçlar
15.362 8.081
İştiraklere Borçlar
0 38.024
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
211.925 214.924
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 131.300.458 95.240.548
Alınan Depozito ve Teminatlar
9.550.921 9.454.992
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
40.724.732 32.118.883
Diğer Çeşitli Borçlar
81.769.605 54.917.816
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
-744.800 -1.251.143
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 5.984.640.844 5.000.323.117
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 2.232.139.839 1.882.729.609
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.26, 17 50.185.283 60.191.140
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1,17 3.702.315.722 3.057.402.368
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 134.326.972 51.729.635
Ödenecek Vergi ve Fonlar
57.790.970 47.639.759
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
5.392.985 4.089.876
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 164.686.276 79.313.444
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -93.543.259 -79.313.444
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
0 0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
232.614.776 191.781.489
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 127.057.883 117.840.030
Gider Tahahkkukları
23 105.542.934 73.916.295
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
13.959 25.164
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23 2.905.069 2.399.183
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 2.905.069 2.399.183
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.302.296.074 6.047.711.891
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
6, 20 54.555.236 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6, 20 54.555.236 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 227.781.807 184.257.505
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 2.003.959 808.205
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 225.777.848 183.449.300
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 27.298.621 25.856.081
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 27.298.621 25.856.081
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
309.635.664 210.113.586
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
500.000.000 500.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 500.000.000 500.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 35.290.304 31.686.857
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
838.049 838.049
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 34.452.255 30.848.808
KAR YEDEKLERİ
770.723.618 382.648.917
Yasal Yedekler
15 114.278.982 87.080.174
Statü Yedekleri
15 65.330.876 40.734.515
Olağanüstü Yedekler
15 442.672.379 264.671.937
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 110.742.905 -48.003.535
Diğer Kar Yedekleri
15 37.698.476 38.165.826
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
72.459.667 80.319.522
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
449.200.726 324.506.976
Dönem Net Karı
444.126.158 321.802.879
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
15 5.074.568 2.704.097
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.827.674.315 1.319.162.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
9.439.606.053 7.576.987.749
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5.338.665.066 4.623.522.012
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.183.778.556 3.579.170.365
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 4.524.378.683 3.819.783.245
Brüt Yazılan Primler (+)
17 6.606.856.218 5.701.355.416
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 -1.946.409.476 -1.761.121.334
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -136.068.059 -120.450.837
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -350.605.984 -203.402.910
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -475.450.498 -391.909.812
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 113.993.635 183.712.411
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10.850.879 4.794.491
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 10.005.857 -37.209.970
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 33.692.786 -54.695.553
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 -23.686.929 17.485.583
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
1.095.657.559 965.879.045
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
7.750.539 7.769.848
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
7.750.539 7.769.848
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
51.478.412 70.702.754
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-4.695.346.892 -4.121.454.564
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -3.499.764.077 -3.104.438.571
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17, 29 -2.854.850.723 -2.651.722.561
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -3.838.569.062 -3.373.958.907
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10, 17 983.718.339 722.236.346
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -644.913.354 -452.716.010
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -924.930.272 -1.093.890.088
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 280.016.918 641.174.078
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -42.328.548 -36.488.922
Faaliyet Giderleri (-)
32 -1.003.282.108 -835.229.688
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -149.972.159 -145.297.383
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-155.791.797 -149.998.088
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
5.819.638 4.700.705
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
643.318.174 502.067.448
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
643.318.174 502.067.448
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
643.318.174 502.067.448
YATIRIM GELİRLERİ
1.419.545.287 1.525.837.147
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 289.470.340 278.146.888
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 85.209.297 83.432.848
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 41.087.922 52.449.578
Kambiyo Karları
4.2 427.938.663 761.764.376
İştiraklerden Gelirler
4.2,9 72.138.354 50.932.636
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
6.127.900 1.653.795
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
4.2 497.572.811 297.457.026
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-1.450.966.839 -1.537.912.077
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -38.231.786 -1.501.015
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -4.981.343 -8.864.845
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -62.299.358 -35.681.424
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-1.095.657.559 -965.879.045
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -30.741.125 -66.177.031
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -173.599.648 -430.648.372
Amortisman Giderleri (-)
6, 8 -45.456.020 -29.160.345
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
1.990.380 -86.172.098
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -65.885.360 -71.029.270
Reeskont Hesabı (+/-)
47 5.675.809 -9.677.434
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 58.806.353 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
35 0 -6.651.982
Diğer Gelir ve Karlar
4.048.054 1.634.898
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-654.476 -448.310
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
449.200.726 324.506.976
Dönem Karı veya Zararı
613.887.002 403.820.420
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -164.686.276 -79.313.444
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
449.200.726 324.506.976
Azınlık Payları
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akım Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
7.774.133.105 6.213.680.727
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-7.116.049.420 -6.221.867.613
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-143.011.452 -127.854.956
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
515.072.233 -136.041.842
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
19 -54.673.728 -125.905.151
Diğer Nakit Girişleri
17.555.977 13.915.821
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-28.930.474 -49.633.999
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
449.024.008 -297.665.171
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı
-3.507.828 530.968
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -129.595.783 -55.588.008
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -4.570.175.356 -2.033.280.351
Mali Varlıkların Satışı
3.999.420.502 2.016.042.953
Alınan Faiz
374.679.637 355.541.482
Alınan Temettüler
26.000.000 34.000.000
Diğer Nakit Girişleri
835.816.179 1.059.316.239
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-653.896.819 -1.285.211.332
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-121.259.468 91.351.951
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
2.23 -106.382.031 -64.083.155
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-106.382.031 -64.083.155
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
95.823.195 1.558.957
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
317.205.704 -268.837.418
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.852.398.838 2.121.236.256
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 2.169.604.542 1.852.398.838
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 32.328.394 0 0 68.264.694 25.840.740 233.126.095 201.514.988 75.051.095 1.136.126.006 0 1.136.126.006
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 32.328.394 0 0 68.264.694 25.840.740 233.126.095 201.514.988 75.051.095 1.136.126.006 0 1.136.126.006
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -359.246 4.000.000 0 3.640.754 0 3.640.754
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 -80.331.929 0 0 0 0 0 0 0 -80.331.929 0 -80.331.929
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 -696.380 0 -696.380 0 -696.380
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 324.506.976 0 324.506.976 0 324.506.976
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.083.155 0 -64.083.155 0 -64.083.155
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 18.815.480 14.893.775 101.757.771 -140.735.453 5.268.427 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 -48.003.535 0 0 87.080.174 40.734.515 334.524.620 324.506.976 80.319.522 1.319.162.272 0 1.319.162.272
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 -48.003.535 0 0 87.080.174 40.734.515 334.524.620 324.506.976 80.319.522 1.319.162.272 0 1.319.162.272
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 -48.003.535 0 0 87.080.174 40.734.515 334.524.620 324.506.976 80.319.522 1.319.162.272 0 1.319.162.272
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 840.444 6.500.000 0 7.340.444 0 7.340.444
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 158.746.440 0 0 0 0 0 0 0 158.746.440 0 158.746.440
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 19.574 0 19.574 0 19.574
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 449.200.726 0 449.200.726 0 449.200.726
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.382.031 0 -106.382.031 0 -106.382.031
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 27.198.808 24.596.361 180.296.095 -224.644.519 -7.859.855 -413.110 0 -413.110
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 110.742.905 0 0 114.278.982 65.330.876 515.661.159 449.200.726 72.459.667 1.827.674.315 0 1.827.674.315
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815804
BIST