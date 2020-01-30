***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 4.636.399.852 4.073.578.282Kasa14 57.552 50.393Alınan Çekler0 0Bankalar14 4.049.035.413 3.622.011.617Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)14 -35.083 -79.251Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 587.341.970 451.595.523Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 1.879.349.091 1.027.605.968Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 1.719.898.375 848.053.222Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 159.450.716 179.552.746Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 1.843.388.811 1.537.481.807Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 1.487.843.012 1.312.946.060Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)2.21, 12 -28.174.144 -16.172.744Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar12 239.692.491 178.909.631Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12 144.027.452 61.798.860Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 360.768.832 296.775.530Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -360.768.832 -296.775.530İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 30.411.193 27.284.163Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar5.838 5.838Diğer Çeşitli Alacaklar30.406.295 27.278.325Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)-940 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI461.396.275 446.034.042Ertelenmiş Üretim Giderleri17 434.608.716 366.819.267Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları12 26.787.559 79.214.775Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ VARLIKLAR1.010.793 40.471.523Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar1.010.793 1.144.629Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar19 0 38.869.531Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları4.2, 12 0 457.363Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI8.851.956.015 7.152.455.785CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 326.932 1.627.433Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar326.932 332.552Diğer Çeşitli Alacaklar0 1.419.890Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 -125.009Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 257.177.864 189.816.218Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler9 257.177.864 189.816.218İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 180.203.693 119.925.667Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6, 7 66.885.000 63.680.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 15.672.000 14.956.000Makine ve Teçhizatlar6 91.841.231 80.830.314Demirbaş ve Tesisatlar6 14.899.853 14.507.592Motorlu Taşıtlar6 4.593.622 1.777.765Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 28.826.269 26.004.573Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 62.419.133 3.858.074Birikmiş Amortismanlar (-)6 -104.933.415 -85.688.651Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 100.241.244 72.803.483Haklar0 0Şerefiye8 16.250.000 16.250.000Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 217.145.084 141.722.051Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -137.838.791 -113.739.685Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 4.684.951 28.571.117GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 1.444.448 9.445.638Ertelenmiş Üretim Giderleri17 1.444.448 9.445.638Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21 48.255.857 30.913.525Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 48.255.857 30.913.525Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI587.650.038 424.531.964TOPLAM VARLIKLAR9.439.606.053 7.576.987.749YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR6, 20 61.701.226 53.578.314Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6, 20 61.701.226 53.578.314ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 754.579.442 652.398.576Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 529.985.548 434.090.965Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar19 3.914.287 5.179.090Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar10, 19 4.871.763 8.527.925Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar19 219.094.708 210.877.517Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)-3.286.864 -6.276.921İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 227.287 261.029Ortaklara Borçlar15.362 8.081İştiraklere Borçlar0 38.024Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar211.925 214.924Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR19 131.300.458 95.240.548Alınan Depozito ve Teminatlar9.550.921 9.454.992Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar40.724.732 32.118.883Diğer Çeşitli Borçlar81.769.605 54.917.816Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)-744.800 -1.251.143SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 5.984.640.844 5.000.323.117Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 2.232.139.839 1.882.729.609Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.26, 17 50.185.283 60.191.140Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1,17 3.702.315.722 3.057.402.368İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 134.326.972 51.729.635Ödenecek Vergi ve Fonlar57.790.970 47.639.759Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri5.392.985 4.089.876Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 164.686.276 79.313.444Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -93.543.259 -79.313.444Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR0 0Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı0 0GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI232.614.776 191.781.489Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 127.057.883 117.840.030Gider Tahahkkukları23 105.542.934 73.916.295Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler13.959 25.164DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23 2.905.069 2.399.183Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23 2.905.069 2.399.183KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI7.302.296.074 6.047.711.891UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR6, 20 54.555.236 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6, 20 54.555.236 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 227.781.807 184.257.505Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 2.003.959 808.205Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 225.777.848 183.449.300DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 27.298.621 25.856.081Kıdem Tazminatı Karşılığı23 27.298.621 25.856.081Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI309.635.664 210.113.586ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE500.000.000 500.000.000(Nominal) Sermaye2.13, 15 500.000.000 500.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 35.290.304 31.686.857Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları838.049 838.049Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 34.452.255 30.848.808KAR YEDEKLERİ770.723.618 382.648.917Yasal Yedekler15 114.278.982 87.080.174Statü Yedekleri15 65.330.876 40.734.515Olağanüstü Yedekler15 442.672.379 264.671.937Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15 110.742.905 -48.003.535Diğer Kar Yedekleri15 37.698.476 38.165.826GEÇMİŞ YILLAR KARLARI72.459.667 80.319.522GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI449.200.726 324.506.976Dönem Net Karı444.126.158 321.802.879Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı15 5.074.568 2.704.097AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.827.674.315 1.319.162.272TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE9.439.606.053 7.576.987.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR5.338.665.066 4.623.522.012Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)4.183.778.556 3.579.170.365Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17 4.524.378.683 3.819.783.245Brüt Yazılan Primler (+)17 6.606.856.218 5.701.355.416Reasüröre Devredilen Primler (-)10, 17 -1.946.409.476 -1.761.121.334SGK'ya Aktarılan Primler (-)17 -136.068.059 -120.450.837Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17, 29 -350.605.984 -203.402.910Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -475.450.498 -391.909.812Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 113.993.635 183.712.411Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)10.850.879 4.794.491Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17,29 10.005.857 -37.209.970Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 33.692.786 -54.695.553Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 -23.686.929 17.485.583Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri1.095.657.559 965.879.045Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)7.750.539 7.769.848Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)7.750.539 7.769.848Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)51.478.412 70.702.754HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-4.695.346.892 -4.121.454.564Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -3.499.764.077 -3.104.438.571Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17, 29 -2.854.850.723 -2.651.722.561Brüt Ödenen Tazminatlar (-)17 -3.838.569.062 -3.373.958.907Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10, 17 983.718.339 722.236.346Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17, 29 -644.913.354 -452.716.010Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -924.930.272 -1.093.890.088Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17 280.016.918 641.174.078İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17,29 -42.328.548 -36.488.922Faaliyet Giderleri (-)32 -1.003.282.108 -835.229.688Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)47 -149.972.159 -145.297.383Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-155.791.797 -149.998.088Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)5.819.638 4.700.705TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI643.318.174 502.067.448HAYAT TEKNİK GELİR0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Yatırım Giderleri (-)0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0Fon İşletim Gelirleri0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI643.318.174 502.067.448TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ643.318.174 502.067.448YATIRIM GELİRLERİ1.419.545.287 1.525.837.147Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler4.2 289.470.340 278.146.888Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar4.2 85.209.297 83.432.848Finansal Yatırımların Değerlemesi4.2 41.087.922 52.449.578Kambiyo Karları4.2 427.938.663 761.764.376İştiraklerden Gelirler4.2,9 72.138.354 50.932.636Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler6.127.900 1.653.795Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler4.2 497.572.811 297.457.026Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-1.450.966.839 -1.537.912.077Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -38.231.786 -1.501.015Yatırımlar Değer Azalışları (-)4.2 -4.981.343 -8.864.845Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 -62.299.358 -35.681.424Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-1.095.657.559 -965.879.045Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 -30.741.125 -66.177.031Kambiyo Zararları (-)4.2 -173.599.648 -430.648.372Amortisman Giderleri (-)6, 8 -45.456.020 -29.160.345Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)1.990.380 -86.172.098Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -65.885.360 -71.029.270Reeskont Hesabı (+/-)47 5.675.809 -9.677.434Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 58.806.353 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)35 0 -6.651.982Diğer Gelir ve Karlar4.048.054 1.634.898Diğer Gider ve Zararlar (-)-654.476 -448.310Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI449.200.726 324.506.976Dönem Karı veya Zararı613.887.002 403.820.420Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -164.686.276 -79.313.444Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları449.200.726 324.506.976Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri7.774.133.105 6.213.680.727Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-7.116.049.420 -6.221.867.613Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-143.011.452 -127.854.956Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit515.072.233 -136.041.842Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)19 -54.673.728 -125.905.151Diğer Nakit Girişleri17.555.977 13.915.821Diğer Nakit Çıkışları (-)-28.930.474 -49.633.999Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit449.024.008 -297.665.171YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı-3.507.828 530.968Maddi Varlıkların İktisabı (-)6, 8 -129.595.783 -55.588.008Mali Varlık İktisabı (-)11 -4.570.175.356 -2.033.280.351Mali Varlıkların Satışı3.999.420.502 2.016.042.953Alınan Faiz374.679.637 355.541.482Alınan Temettüler26.000.000 34.000.000Diğer Nakit Girişleri835.816.179 1.059.316.239Diğer Nakit Çıkışları (-)-653.896.819 -1.285.211.332Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-121.259.468 91.351.951FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)0 0Ödenen Temettüler (-)2.23 -106.382.031 -64.083.155Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-106.382.031 -64.083.155KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ95.823.195 1.558.957Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış317.205.704 -268.837.418Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.852.398.838 2.121.236.256Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 2.169.604.542 1.852.398.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 32.328.394 0 0 68.264.694 25.840.740 233.126.095 201.514.988 75.051.095 1.136.126.006 0 1.136.126.006Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000.000 0 32.328.394 0 0 68.264.694 25.840.740 233.126.095 201.514.988 75.051.095 1.136.126.006 0 1.136.126.006Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -359.246 4.000.000 0 3.640.754 0 3.640.754Varlıklarda Değer Artışı11, 15 0 0 -80.331.929 0 0 0 0 0 0 0 -80.331.929 0 -80.331.929Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 -696.380 0 -696.380 0 -696.380Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 324.506.976 0 324.506.976 0 324.506.976Dağıtılan Temettü2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.083.155 0 -64.083.155 0 -64.083.155Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 18.815.480 14.893.775 101.757.771 -140.735.453 5.268.427 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 -48.003.535 0 0 87.080.174 40.734.515 334.524.620 324.506.976 80.319.522 1.319.162.272 0 1.319.162.272Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 -48.003.535 0 0 87.080.174 40.734.515 334.524.620 324.506.976 80.319.522 1.319.162.272 0 1.319.162.272Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000.000 0 -48.003.535 0 0 87.080.174 40.734.515 334.524.620 324.506.976 80.319.522 1.319.162.272 0 1.319.162.272Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 840.444 6.500.000 0 7.340.444 0 7.340.444Varlıklarda Değer Artışı11, 15 0 0 158.746.440 0 0 0 0 0 0 0 158.746.440 0 158.746.440Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 19.574 0 19.574 0 19.574Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 449.200.726 0 449.200.726 0 449.200.726Dağıtılan Temettü2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.382.031 0 -106.382.031 0 -106.382.031Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 27.198.808 24.596.361 180.296.095 -224.644.519 -7.859.855 -413.110 0 -413.110Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 110.742.905 0 0 114.278.982 65.330.876 515.661.159 449.200.726 72.459.667 1.827.674.315 0 1.827.674.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815804BIST