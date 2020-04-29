***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 4.000.872.475 4.636.399.852Kasa14 41.717 57.552Alınan Çekler0 0Bankalar14 3.435.078.660 4.049.035.413Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)14 -56.848 -35.083Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 565.808.946 587.341.970Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 2.702.755.451 1.879.349.091Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 1.753.873.456 1.719.898.375Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11 577.806.445 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 371.075.550 159.450.716Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 1.965.096.248 1.843.388.811Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 1.609.128.510 1.487.843.012Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)2.21, 12 -30.398.044 -28.174.144Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar12 229.117.348 239.692.491Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12 157.248.434 144.027.452Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 374.010.369 360.768.832Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -374.010.369 -360.768.832İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 49.865.471 30.411.193Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar5.838 5.838Diğer Çeşitli Alacaklar49.859.633 30.406.295Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 -940Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI537.959.887 461.396.275Ertelenmiş Üretim Giderleri17 534.316.365 434.608.716Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları12 3.643.522 26.787.559Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ VARLIKLAR2.099.959 1.010.793Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar796.017 1.010.793Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar19 0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları4.2, 12 1.217.388 0Personele Verilen Avanslar4.2, 12 86.554 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI9.258.649.491 8.851.956.015CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 326.932 326.932Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar326.932 326.932Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 448.060.000 584.800.000Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler9 448.060.000 584.800.000İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 179.726.484 180.203.693Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6, 7 66.885.000 66.885.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 15.672.000 15.672.000Makine ve Teçhizatlar6 92.146.155 91.841.231Demirbaş ve Tesisatlar6 15.171.606 14.899.853Motorlu Taşıtlar6 4.593.622 4.593.622Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 29.288.309 28.826.269Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 66.452.280 62.419.133Birikmiş Amortismanlar (-)6 -110.482.488 -104.933.415Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 104.430.099 100.241.244Haklar0 0Şerefiye8 16.250.000 16.250.000Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 220.567.651 217.145.084Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -146.806.304 -137.838.791Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 14.418.752 4.684.951GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 2.044.054 1.444.448Ertelenmiş Üretim Giderleri17 2.044.054 1.444.448Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21 71.122.371 48.255.857Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 71.122.371 48.255.857Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI805.709.940 915.272.174TOPLAM VARLIKLAR10.064.359.431 9.767.228.189YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR6,20 104.044.597 61.701.226Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6,20 104.044.597 61.701.226ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 889.464.366 754.579.442Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 647.796.564 529.985.548Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar19 4.194.506 3.914.287Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar10, 19 4.749.935 4.871.763Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar19 237.965.397 219.094.708Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)-5.242.036 -3.286.864İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 156.443 227.287Ortaklara Borçlar25.191 15.362İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar131.252 211.925Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR19 123.048.338 131.300.458Alınan Depozito ve Teminatlar10.465.752 9.550.921Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar38.202.182 40.724.732Diğer Çeşitli Borçlar75.122.224 81.769.605Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)-741.820 -744.800SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 6.348.356.835 5.984.640.844Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 2.422.313.707 2.232.139.839Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.26, 17 59.432.992 50.185.283Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1,17 3.866.610.136 3.702.315.722İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 94.417.968 134.326.972Ödenecek Vergi ve Fonlar47.941.594 57.790.970Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri10.312.197 5.392.985Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 39.837.711 164.686.276Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -3.673.534 -93.543.259Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR0 0Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı0 0GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI209.842.945 232.614.776Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 145.358.916 127.057.883Gider Tahahkkukları23 64.474.723 105.542.934Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler9.306 13.959DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23 4.152.713 2.905.069Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23 4.152.713 2.905.069KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI7.773.484.205 7.302.296.074UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR6,20 57.718.516 54.555.236Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6,20 57.718.516 54.555.236ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 239.444.677 227.781.807Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 1.964.812 2.003.959Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 237.479.865 225.777.848DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 30.511.229 27.298.621Kıdem Tazminatı Karşılığı23 30.511.229 27.298.621Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI327.674.422 309.635.664ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13, 15 500.000.000 500.000.000(Nominal) Sermaye2.13, 15 500.000.000 500.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 35.107.639 34.452.255Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 35.107.639 34.452.255KAR YEDEKLERİ1.246.173.567 1.186.179.897Yasal Yedekler15 111.909.214 79.495.589Statü Yedekleri15 84.190.450 54.795.571Olağanüstü Yedekler15 600.169.801 418.663.457Özel Fonlar, Yedekler15 25.000.000 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15 385.862.611 594.183.789Diğer Kar Yedekleri15 39.041.491 39.041.491GEÇMİŞ YILLAR KARLARI31.601.927 31.601.927GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI150.317.671 403.062.372Dönem Net Karı150.317.671 402.406.988Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı15 0 655.384AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.963.200.804 2.155.296.451TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE10.064.359.431 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR1.427.839.177 1.266.910.797Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.144.377.433 962.811.599Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17 1.343.759.862 1.107.290.324Brüt Yazılan Primler (+)17 1.949.780.291 1.608.664.625Reasüröre Devredilen Primler (-)10, 17 -567.818.246 -470.937.370SGK'ya Aktarılan Primler (-)17 -38.202.183 -30.436.931Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17, 29 -190.134.719 -131.318.937Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -276.216.458 -184.750.643Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 82.790.122 53.448.553Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)3.291.617 -16.847Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17,29 -9.247.710 -13.159.788Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 -19.613.274 -23.818.762Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 10.365.564 10.658.974Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri271.588.187 293.772.385Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)1.278.787 2.326.033Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)1.278.787 2.326.033Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)10.594.770 8.000.780HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-1.204.837.144 -1.095.270.165Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -892.045.985 -814.847.382Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17, 29 -727.751.572 -732.652.075Brüt Ödenen Tazminatlar (-)17 -868.832.959 -935.714.186Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10, 17 141.081.387 203.062.111Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17, 29 -164.294.413 -82.195.307Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -230.085.876 -50.351.115Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17 65.791.463 -31.844.192İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17,29 -11.702.017 -9.800.077Faaliyet Giderleri (-)32 -268.543.732 -230.370.631Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)47 -32.545.410 -40.252.075Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-34.180.874 -41.586.457Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)1.635.464 1.334.382TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI223.002.033 171.640.632HAYAT TEKNİK GELİR0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Yatırım Giderleri (-)0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0Fon İşletim Gelirleri0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI223.002.033 171.640.632TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ223.002.033 171.640.632YATIRIM GELİRLERİ528.074.141 368.615.103Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler4.2 45.534.622 59.534.705Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar4.2 23.280.658 12.265.062Finansal Yatırımların Değerlemesi4.2 30.165.541 34.474.032Kambiyo Karları4.2 165.656.082 173.439.321İştiraklerden Gelirler4.2,9 56.000.000 26.000.000Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler703.565 756.280Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler4.2 206.733.673 62.145.703Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-545.696.681 -380.943.149Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -3.651.426 -3.598.063Yatırımlar Değer Azalışları (-)4.2 -17.042.158 -7.849.371Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 -7Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-271.588.187 -293.772.385Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 -177.866.390 -12.799.183Kambiyo Zararları (-)4.2 -53.121.595 -52.141.894Amortisman Giderleri (-)6, 8 -14.674.680 -9.486.264Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-15.224.111 16.571.442Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -13.341.773 -6.856.199Reeskont Hesabı (+/-)47 -11.038.473 255.125Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 9.301.396 19.925.895Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)35 0 0Diğer Gelir ve Karlar207.225 3.306.287Diğer Gider ve Zararlar (-)-352.486 -59.666Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI150.317.671 124.628.827Dönem Karı veya Zararı190.155.382 175.884.028Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -39.837.711 -51.255.201Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları150.317.671 124.628.827Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.898.202.917 1.732.031.209Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-1.841.001.007 -1.766.414.812Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-2.645.839 -22.019.551Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit54.556.071 -56.403.154Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)19 -74.816.551 -7.002.523Diğer Nakit Girişleri-2.413.187 2.817.515Diğer Nakit Çıkışları (-)-62.312.735 -38.088.214Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-84.986.402 -98.676.376YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı16.260 165.740Maddi Varlıkların İktisabı (-)6, 8 -14.372.784 -67.720.921Mali Varlık İktisabı (-)11 -2.057.988.153 -1.010.292.626Mali Varlıkların Satışı1.480.251.602 996.604.179Alınan Faiz104.385.800 71.799.767Alınan Temettüler56.000.000 26.000.000Diğer Nakit Girişleri-44.395.230 115.440.502Diğer Nakit Çıkışları (-)1.078.197.718 97.773.160Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit602.095.213 229.769.801FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)0 0Ödenen Temettüler (-)2.23 -144.092.140 -106.382.031Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-144.092.140 -106.382.031KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ107.903.774 120.900.802Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış480.920.445 145.612.196Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 2.169.604.542 1.852.398.838Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 2.650.524.987 1.998.011.034Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 389.114.177 0 0 55.788.874 34.160.337 327.966.399 307.574.340 31.601.927 1.646.206.054 0 1.646.206.054Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000.000 0 389.114.177 0 0 55.788.874 34.160.337 327.966.399 307.574.340 31.601.927 1.646.206.054 0 1.646.206.054Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 6.500.000 0 6.500.000 0 6.500.000Varlıklarda Değer Artışı11, 15 0 0 -50.511.272 0 0 0 0 0 0 0 -50.511.272 0 -50.511.272Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 124.628.827 0 124.628.827 0 124.628.827Dağıtılan Temettü2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.382.031 0 -106.382.031 0 -106.382.031Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 23.706.715 20.635.234 163.350.360 -207.692.309 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 338.602.905 0 0 79.495.589 54.795.571 491.316.759 124.628.827 31.601.927 1.620.441.578 0 1.620.441.578Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 594.183.789 0 0 79.495.589 54.795.571 492.157.203 403.062.372 31.601.927 2.155.296.451 0 2.155.296.451Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000.000 0 594.183.789 0 0 79.495.589 54.795.571 492.157.203 403.062.372 31.601.927 2.155.296.451 0 2.155.296.451Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000Varlıklarda Değer Artışı11, 15 0 0 -208.321.178 0 0 0 0 0 0 0 -208.321.178 0 -208.321.178Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 150.317.671 0 150.317.671 0 150.317.671Dağıtılan Temettü2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -144.092.140 0 -144.092.140 0 -144.092.140Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 32.413.625 29.394.879 207.161.728 -268.970.232 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 385.862.611 0 0 111.909.214 84.190.450 699.318.931 150.317.671 31.601.927 1.963.200.804 0 1.963.200.804http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841293BIST