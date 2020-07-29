***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 3.200.624.999 4.636.399.852Kasa14 43.541 57.552Alınan Çekler0 0Bankalar14 2.608.903.734 4.049.035.413Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)14 -33.978 -35.083Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 591.711.702 587.341.970Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 3.965.046.344 1.879.349.091Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 2.672.422.670 1.719.898.375Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar1.011.350.518 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 281.273.156 159.450.716Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 2.259.235.511 1.843.388.811Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 1.847.839.867 1.487.843.012Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)2.21, 12 -32.194.209 -28.174.144Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar12 272.226.451 239.692.491Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12 171.363.402 144.027.452Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 410.178.421 360.768.832Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -410.178.421 -360.768.832İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 59.347.426 30.411.193Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar11.124 5.838Diğer Çeşitli Alacaklar59.336.302 30.406.295Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 -940Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI532.747.062 461.396.275Ertelenmiş Üretim Giderleri17 506.552.087 434.608.716Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları12 26.194.975 26.787.559Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ VARLIKLAR2.480.658 1.010.793Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar755.010 1.010.793Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar19 0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları4.2, 12 1.059.437 0Personele Verilen Avanslar4.2, 12 666.211 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI10.019.482.000 8.851.956.015CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 326.931 326.932Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12 326.931 326.932Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 255.699.696 257.177.864Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler9 255.699.696 257.177.864İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 174.977.988 180.203.693Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6, 7 66.885.000 66.885.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 15.672.000 15.672.000Makine ve Teçhizatlar6 88.132.511 91.841.231Demirbaş ve Tesisatlar6 15.533.563 14.899.853Motorlu Taşıtlar6 4.593.622 4.593.622Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 29.399.766 28.826.269Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 66.698.576 62.419.133Birikmiş Amortismanlar (-)6 -111.937.050 -104.933.415Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 111.658.739 100.241.244Haklar0 0Şerefiye8 16.250.000 16.250.000Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 228.716.761 217.145.084Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -156.092.714 -137.838.791Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 22.784.692 4.684.951GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 1.054.428 1.444.448Ertelenmiş Üretim Giderleri17 1.054.428 1.444.448Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21 43.794.000 48.255.857Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 43.794.000 48.255.857Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI587.511.782 587.650.038TOPLAM VARLIKLAR10.606.993.782 9.439.606.053YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 56.898.622 61.701.226Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6,20 56.898.622 61.701.226ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 1.043.028.083 754.579.442Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 839.968.000 529.985.548Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar19 9.219.443 3.914.287Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar10, 19 5.374.091 4.871.763Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar19 192.228.777 219.094.708Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)-3.762.228 -3.286.864İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 187.888 227.287Ortaklara Borçlar25.191 15.362İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar162.697 211.925Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR19 131.555.500 131.300.458Alınan Depozito ve Teminatlar10.754.524 9.550.921Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar37.376.895 40.724.732Diğer Çeşitli Borçlar84.005.948 81.769.605Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)-581.867 -744.800SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 6.726.749.402 5.984.640.844Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 2.409.591.386 2.232.139.839Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.26, 17 61.956.986 50.185.283Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1,17 4.255.201.030 3.702.315.722İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 86.091.609 134.326.972Ödenecek Vergi ve Fonlar49.568.914 57.790.970Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri6.614.045 5.392.985Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 80.102.754 164.686.276Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -50.194.104 -93.543.259Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR0 0Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı0 0GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI199.982.790 232.614.776Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 152.566.946 127.057.883Gider Tahahkkukları23 47.411.191 105.542.934Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler4.653 13.959DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23 4.901.572 2.905.069Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23 4.901.572 2.905.069KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI8.249.395.466 7.302.296.074UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR6,20 57.210.480 54.555.236Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6,20 57.210.480 54.555.236ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 251.285.121 227.781.807Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 1.846.188 2.003.959Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 249.438.933 225.777.848DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 31.147.470 27.298.621Kıdem Tazminatı Karşılığı23 31.147.470 27.298.621Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI339.643.071 309.635.664ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE500.000.000 500.000.000(Nominal) Sermaye2.13, 15 500.000.000 500.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 36.243.792 35.290.304Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları1.136.153 838.049Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 35.107.639 34.452.255KAR YEDEKLERİ1.106.067.043 770.723.618Yasal Yedekler15 152.083.853 114.278.982Statü Yedekleri15 100.114.475 65.330.876Olağanüstü Yedekler15 624.570.915 442.672.379Özel Fonlar, Yedekler15 29.130.000 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15 162.467.402 110.742.905Diğer Kar Yedekleri15 37.700.398 37.698.476GEÇMİŞ YILLAR KARLARI103.009.696 72.459.667GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI272.634.714 449.200.726Dönem Net Karı272.634.714 444.126.158Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı15 0 5.074.568AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI2.017.955.245 1.827.674.315TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE10.606.993.782 9.439.606.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR2.844.003.605 2.638.729.779 1.416.164.428 1.371.818.982Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)2.287.605.753 1.999.461.324 1.143.228.320 1.036.649.725Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17 2.476.671.232 2.180.314.074 1.132.911.370 1.073.023.750Brüt Yazılan Primler (+)17 3.836.929.596 3.259.951.561 1.887.149.305 1.651.286.936Reasüröre Devredilen Primler (-)10, 17 -1.284.679.286 -1.016.409.141 -716.861.039 -545.471.770SGK'ya Aktarılan Primler (-)17 -75.579.078 -63.228.346 -37.376.896 -32.791.416Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17, 29 -177.293.776 -195.833.236 12.840.943 -64.514.299Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -447.158.890 -337.576.962 -170.942.433 -152.826.319Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasür 181.478.142 87.170.861Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)5.596.849 1.124.311 2.305.234 1.141.159Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17,29 -11.771.703 14.980.486 -2.523.993 28.140.274Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 -62.540.999 43.543.669 -42.927.725 67.362.431Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 50.769.296 -28.563.183 40.403.732 -39.222.157Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri511.268.246 616.641.002 239.680.059 322.868.617Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)2.400.916 4.465.096 1.122.129 2.139.063Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)2.400.916 4.465.096 1.122.129 2.139.063Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)42.728.690 18.162.357 32.133.920 10.161.577HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-2.429.948.725 -2.280.622.393 -1.225.111.581 -1.185.352.228Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -1.816.933.789 -1.691.090.896 -924.887.805 -876.243.515Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17, 29 -1.264.048.481 -1.379.331.655 -536.296.909 -646.679.580Brüt Ödenen Tazminatlar (-)17 -1.581.738.460 -1.861.015.059 -712.905.501 -925.300.873Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10, 17 317.689.979 481.683.404 176.608.592 278.621.293Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17, 29 -552.885.308 -311.759.241 -388.590.896 -229.563.935Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -1.013.381.561 -434.582.275 -783.295.685 -384.231.160Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17 460.496.253 122.823.034 394.704.789 154.667.225İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17,29 -23.661.085 -19.391.961 -11.959.068 -9.591.884Faaliyet Giderleri (-)32 -530.432.184 -502.082.353 -261.888.451 -271.711.721Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)47 -58.921.667 -68.057.183 -26.376.257 -27.805.108Brüt Diğer Teknik Giderler (-)47 -62.331.670 -70.790.843 -28.150.796 -29.204.386Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)3.410.003 2.733.660 1.774.539 1.399.278TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI414.054.880 358.107.386 191.052.847 186.466.754HAYAT TEKNİK GELİR0 0 0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0 0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0 0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0 0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0 0 0Fon İşletim Gelirleri0 0 0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0 0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0 0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI414.054.880 358.107.386 191.052.847 186.466.754TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ414.054.880 358.107.386 191.052.847 186.466.754YATIRIM GELİRLERİ938.143.585 823.343.739 441.484.402 466.728.594Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler4.2 122.051.539 119.682.953 76.516.917 60.148.248Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar4.2 65.753.631 61.041.516 42.472.973 48.776.454Finansal Yatırımların Değerlemesi4.2 61.199.591 44.698.736 31.034.050 10.224.704Kambiyo Karları4.2 340.989.395 411.658.910 175.333.313 238.219.589İştiraklerden Gelirler4.2,9 50.495.759 28.281.382 25.910.717 14.281.340Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler7 1.420.907 1.416.526 717.342 660.246Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler4.2 296.232.763 156.563.716 89.499.090 94.418.013Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-978.935.055 -854.619.794 -433.238.374 -473.676.645Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -7.055.542 -14.216.218 -3.404.116 -10.618.155Yatırımlar Değer Azalışları (-)4.2 -7.413.807 -4.505.725 9.628.351 3.343.646Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 -17.194.933 -9.104.953 -9.442.688 -7.808.964Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-511.268.246 -616.641.002 -239.680.059 -322.868.617Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 -276.573.300 -83.496.268 -98.706.910 -70.697.085Kambiyo Zararları (-)4.2 -129.776.634 -105.897.882 -76.655.039 -53.755.988Amortisman Giderleri (-)6, 8 -29.652.593 -20.757.746 -14.977.913 -11.271.482Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-20.525.942 -21.860.962 -5.301.831 -38.432.404Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -49.644.927 -21.844.264 -36.303.154 -14.988.065Reeskont Hesabı (+/-)47 6.268.705 -19.854.305 17.307.178 -20.109.430Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0 0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 23.043.493 16.448.554 13.742.097 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0 0 -3.477.341Diğer Gelir ve Karlar404.797 3.481.330 197.572 175.043Diğer Gider ve Zararlar (-)-598.010 -92.277 -245.524 -32.611Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0 0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI272.634.714 232.353.506 153.732.001 119.724.637Dönem Karı veya Zararı352.737.468 304.970.369 193.997.044 141.086.299Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -80.102.754 -72.616.863 -40.265.043 -21.361.662Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları272.634.714 232.353.506 153.732.001 119.724.637Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri4.168.737.549 3.768.935.719Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-3.761.337.774 -3.591.034.585Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-59.869.910 -40.074.432Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit347.529.865 137.826.702Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)19 -121.337.121 -20.312.340Diğer Nakit Girişleri8.797.142 -9.693.297Diğer Nakit Çıkışları (-)-137.307.844 -24.695.015Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit97.682.042 83.126.050YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı157.553 106.837Maddi Varlıkların İktisabı (-)6, 8 -31.588.518 -29.124.295Mali Varlık İktisabı (-)11 -4.857.493.508 -1.630.045.477Mali Varlıkların Satışı11 3.108.501.232 1.847.223.720Alınan Faiz276.641.997 85.816.571Alınan Temettüler56.000.000 26.000.000Diğer Nakit Girişleri1.957.217.634 397.627.909Diğer Nakit Çıkışları (-)-434.879.852 -676.912.954Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit74.556.538 20.692.311FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)0 0Ödenen Temettüler (-)2.23 -144.092.140 -106.382.031Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-144.092.140 -106.382.031KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ32.488.545 36.201.224Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış60.634.985 33.637.554Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 2.169.604.542 1.852.398.838Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 2.230.239.527 1.886.036.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 -48.003.535 0 0 87.080.174 40.734.515 334.524.620 324.506.976 80.319.522 1.319.162.272 0 1.319.162.272Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000.000 0 -48.003.535 0 0 87.080.174 40.734.515 334.524.620 324.506.976 80.319.522 1.319.162.272 0 1.319.162.272Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 6.500.000 0 6.500.000 0 6.500.000Varlıklarda Değer Artışı11, 15 0 0 3.838.349 0 0 0 0 0 0 0 3.838.349 0 3.838.349Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 19.574 0 19.574 0 19.574Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 232.353.506 0 232.353.506 0 232.353.506Dağıtılan Temettü2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.382.031 0 -106.382.031 0 -106.382.031Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 27.198.808 24.596.361 180.814.123 -224.644.519 -7.964.773 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 -44.165.186 0 0 114.278.982 65.330.876 515.338.743 232.353.506 72.354.749 1.455.491.670 0 1.455.491.670Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 110.742.905 0 0 114.278.982 65.330.876 515.661.159 449.200.726 72.459.667 1.827.674.315 0 1.827.674.315Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000.000 0 110.742.905 0 0 114.278.982 65.330.876 515.661.159 449.200.726 72.459.667 1.827.674.315 0 1.827.674.315Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000Varlıklarda Değer Artışı11, 15 0 0 51.724.497 0 0 0 0 0 0 0 51.724.497 0 51.724.497Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 13.859 0 13.859 0 13.859Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 272.634.714 0 272.634.714 0 272.634.714Dağıtılan Temettü2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -144.092.140 0 -144.092.140 0 -144.092.140Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 37.804.871 34.783.599 211.983.946 -315.122.445 30.550.029 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 162.467.402 0 0 152.083.853 100.114.475 727.645.105 272.634.714 103.009.696 2.017.955.245 0 2.017.955.245http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864017BIST