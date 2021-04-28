***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 3.933.069.220 3.277.307.929Kasa14 56.329 54.640Alınan Çekler0 0Bankalar14 3.169.345.980 2.505.781.929Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)14 -17.043 -8.020Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 763.683.954 771.479.380Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 4.903.803.802 4.634.923.390Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 3.686.336.029 3.366.966.567Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11 1.016.882.305 1.038.057.085Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 200.585.468 229.899.738Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 2.474.482.204 2.311.524.655Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 1.967.576.150 1.883.850.409Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)2.21, 12 -21.605.663 -24.744.443Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar12 319.236.706 259.752.903Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12 209.275.011 192.665.786Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 480.271.013 453.175.122Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -480.271.013 -453.175.122İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 42.434.677 21.338.631Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar11.124 11.124Diğer Çeşitli Alacaklar42.423.553 21.327.507Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI682.973.226 742.082.443Ertelenmiş Üretim Giderleri17 681.553.696 553.402.984Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları12 1.419.530 188.679.459Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ VARLIKLAR1.715.605 34.415.013Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar876.738 1.064.668Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar19 0 33.246.172Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları4.2, 12 175.207 104.173Personele Verilen Avanslar663.660 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI12.038.478.734 11.021.592.061CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 324.555 326.932Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12 324.555 326.932Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 258.251.283 320.378.673Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler9 258.251.283 320.378.673İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 193.695.131 180.976.858Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6, 7 74.097.500 74.097.500Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 18.262.500 18.262.500Makine ve Teçhizatlar6 102.602.331 92.149.319Demirbaş ve Tesisatlar6 17.594.832 17.505.041Motorlu Taşıtlar6 4.593.622 4.593.622Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 30.926.399 30.451.919Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 74.172.050 66.761.644Birikmiş Amortismanlar (-)6 -128.554.103 -122.844.687Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 130.916.089 126.054.434Haklar0 0Şerefiye8 16.250.000 16.250.000Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 280.776.350 277.556.554Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -190.103.981 -176.873.429Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 23.993.720 9.121.309GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 3.727.488 2.167.444Ertelenmiş Üretim Giderleri17 3.727.488 2.167.444Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21 97.954.354 0Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 97.954.354 0Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI684.868.900 629.904.341TOPLAM VARLIKLAR12.723.347.634 11.651.496.402YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR6,20 298.704.611 3.029.771Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6,20 298.704.611 3.029.771ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 1.122.413.665 933.510.705Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 824.632.492 662.434.195Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar19 4.469.815 5.376.465Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar10, 19 5.458.061 5.458.061Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar19 297.226.840 267.527.913Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)-9.373.543 -7.285.929İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 121.940.886 88.233Ortaklara Borçlar121.336.710 25.191İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar604.176 63.042Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR19 132.786.579 135.195.913Alınan Depozito ve Teminatlar11.874.910 11.377.402Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar41.621.917 45.849.660Diğer Çeşitli Borçlar80.695.033 79.323.782Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)-1.405.281 -1.354.931SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 8.044.380.560 7.509.203.444Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 2.979.237.531 2.716.207.650Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.26, 17 73.447.037 58.459.013Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1,17 4.987.695.992 4.730.536.781İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net17 4.000.000 4.000.000Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 154.962.840 75.787.480Ödenecek Vergi ve Fonlar58.790.638 68.889.621Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri10.800.913 6.897.859Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 122.254.479 100.034.752Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -36.883.190 -100.034.752Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR0 0Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı0 0GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI225.969.224 240.855.935Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 175.114.761 152.701.193Gider Tahahkkukları23 50.583.090 88.031.182Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler271.373 123.560DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23 5.517.483 3.997.046Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23 5.517.483 3.997.046KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI10.106.675.848 8.901.668.527UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR6,20 61.742.244 55.725.100Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6,20 61.742.244 55.725.100ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 278.521.933 265.224.162Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 1.903.937 1.920.318Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 276.617.996 263.303.844DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 36.422.156 33.341.951Kıdem Tazminatı Karşılığı23 36.422.156 33.341.951Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 0 9.539.732Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 0 9.539.732Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI376.686.333 363.830.945ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE500.000.000 500.000.000(Nominal) Sermaye2.13, 15 500.000.000 500.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 39.993.228 38.833.622Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları1.355.261 1.136.153Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 38.637.967 37.697.469KAR YEDEKLERİ1.459.513.325 1.233.920.659Yasal Yedekler15 173.686.181 152.083.853Statü Yedekleri15 142.935.682 100.114.475Olağanüstü Yedekler15 850.955.757 624.570.914Özel Fonlar, Yedekler15 69.130.000 29.130.000Finansal Varlıkların Değerlemesi15 186.872.422 292.082.808Diğer Kar Yedekleri15 35.933.283 35.938.609GEÇMİŞ YILLAR KARLARI120.497.629 103.217.084GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI119.981.271 510.025.565Dönem Net Karı119.981.271 509.014.241Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı15 0 1.011.324AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI2.239.985.453 2.385.996.930TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE12.723.347.634 11.651.496.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR1.786.257.070 1.427.839.177Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.305.490.821 1.144.377.433Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17 1.583.492.344 1.343.759.862Brüt Yazılan Primler (+)17 2.353.144.738 1.949.780.291Reasüröre Devredilen Primler (-)10, 17 -728.030.477 -567.818.246SGK'ya Aktarılan Primler (-)17 -41.621.917 -38.202.183Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17, 29 -263.013.499 -190.134.719Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -368.060.611 -276.216.458Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 106.905.023 82.790.122Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)-1.857.911 3.291.617Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17,29 -14.988.024 -9.247.710Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 -47.487.596 -19.613.274Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 32.499.572 10.365.564Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri444.245.497 271.588.187Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)4.266.998 1.278.787Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)4.266.998 1.278.787Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)32.253.754 10.594.770HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-1.535.958.800 -1.204.837.144Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -1.176.864.551 -892.045.985Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17, 29 -919.705.340 -727.751.572Brüt Ödenen Tazminatlar (-)17 -1.108.761.172 -868.832.959Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10, 17 189.055.832 141.081.387Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17, 29 -257.159.211 -164.294.413Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -454.514.444 -230.085.876Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17 197.355.233 65.791.463İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)17 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17,29 -13.314.151 -11.702.017Faaliyet Giderleri (-)32 -310.660.952 -268.543.732Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)47 -35.119.146 -32.545.410Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-36.951.001 -34.180.874Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)1.831.855 1.635.464TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI250.298.270 223.002.033HAYAT TEKNİK GELİR0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Yatırım Giderleri (-)0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0Fon İşletim Gelirleri0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI250.298.270 223.002.033TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ250.298.270 223.002.033YATIRIM GELİRLERİ1.093.516.296 496.659.183Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler4.2 116.403.211 45.534.622Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar4.2 21.184.803 23.280.658Finansal Yatırımların Değerlemesi4.2 64.248.378 30.165.541Kambiyo Karları4.2 494.078.400 165.656.082İştiraklerden Gelirler4.2,9 26.345.049 24.585.042Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler791.404 703.565Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler4.2 370.465.051 206.733.673Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-1.164.335.947 -545.696.681Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -6.520.672 -3.651.426Yatırımlar Değer Azalışları (-)4.2 -27.928.525 -17.042.158Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 -8.932.947 -7.752.245Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-444.245.497 -271.588.187Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 -548.630.930 -177.866.390Kambiyo Zararları (-)4.2 -108.641.944 -53.121.595Amortisman Giderleri (-)6, 8 -19.435.432 -14.674.680Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)62.757.131 -15.224.111Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -31.700.814 -13.341.773Reeskont Hesabı (+/-)47 4.880.110 -11.038.473Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 89.471.134 9.301.396Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)35 0 0Diğer Gelir ve Karlar198.970 207.225Diğer Gider ve Zararlar (-)-92.269 -352.486Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI119.981.271 118.902.713Dönem Karı veya Zararı242.235.750 158.740.424Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -122.254.479 -39.837.711Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları119.981.271 118.902.713Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri2.763.117.925 1.898.202.917Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-2.305.602.820 -1.841.001.007Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-76.093.028 -2.645.839Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit381.422.077 54.556.071Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)19 -3.637.018 -74.816.551Diğer Nakit Girişleri109.771.599 -2.413.187Diğer Nakit Çıkışları (-)-77.699.821 -62.312.735Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit409.856.837 -84.986.402YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı901.733 16.260Maddi Varlıkların İktisabı (-)6, 8 -29.385.817 -14.372.784Mali Varlık İktisabı (-)11 -2.489.753.101 -2.057.988.153Mali Varlıkların Satışı11 2.486.923.974 1.480.251.602Alınan Faiz249.983.158 104.385.800Alınan Temettüler72.000.000 56.000.000Diğer Nakit Girişleri24.303.207 -44.395.230Diğer Nakit Çıkışları (-)-672.345.032 1.078.197.718Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-357.371.878 602.095.213FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)0 0Ödenen Temettüler (-)2.23 -170.785.302 -144.092.140Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-170.785.302 -144.092.140KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ154.980.320 107.903.774Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış36.679.977 480.920.445Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 2.434.711.661 2.169.604.542Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 2.471.391.638 2.650.524.987Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 110.742.905 0 0 114.278.982 65.330.876 515.661.159 449.200.726 72.459.667 1.827.674.315 0 1.827.674.315Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000.000 0 110.742.905 0 0 114.278.982 65.330.876 515.661.159 449.200.726 72.459.667 1.827.674.315 0 1.827.674.315Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000Varlıklarda Değer Artışı11, 15 0 0 -83.306.138 0 0 0 0 0 0 0 -83.306.138 0 -83.306.138Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 12.152 0 12.152 0 12.152Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 118.902.713 0 118.902.713 0 118.902.713Dağıtılan Temettü2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -144.092.140 0 -144.092.140 0 -144.092.140Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 37.804.871 34.783.599 211.982.239 -315.120.738 30.550.029 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 27.436.767 0 0 152.083.853 100.114.475 727.643.398 118.902.713 103.009.696 1.729.190.902 0 1.729.190.902Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 292.082.808 0 0 152.083.853 100.114.475 728.473.145 510.025.565 103.217.084 2.385.996.930 0 2.385.996.930Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000.000 0 292.082.808 0 0 152.083.853 100.114.475 728.473.145 510.025.565 103.217.084 2.385.996.930 0 2.385.996.930Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000Varlıklarda Değer Artışı11, 15 0 0 -105.210.386 0 0 0 0 0 0 0 -105.210.386 0 -105.210.386Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 2.940 0 2.940 0 2.940Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 119.981.271 0 119.981.271 0 119.981.271Dağıtılan Temettü2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -170.785.302 0 -170.785.302 0 -170.785.302Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 21.602.328 42.821.207 267.539.123 -349.243.203 17.280.545 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 186.872.422 0 0 173.686.181 142.935.682 996.012.268 119.981.271 120.497.629 2.239.985.453 0 2.239.985.453http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931975BIST