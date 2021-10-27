***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 3.740.040.080 3.277.307.929Kasa14 59.022 54.640Alınan Çekler0 0Bankalar14 2.890.650.564 2.505.781.929Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)14 -37.724 -8.020Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 849.368.218 771.479.380Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 5.860.837.428 4.634.923.390Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 4.624.623.595 3.366.966.567Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11 997.261.306 1.038.057.085Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 238.952.527 229.899.738Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 2.419.826.193 2.311.524.655Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 1.870.773.833 1.883.850.409Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)2.21, 12 -31.069.025 -24.744.443Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar12 376.841.912 259.752.903Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12 203.279.473 192.665.786Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 505.131.357 453.175.122Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -505.131.357 -453.175.122İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 33.594.402 21.338.631Finansal Kiralama Alacakları11.124Diğer Çeşitli Alacaklar33.583.278 21.327.507Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI699.890.777 742.082.443Ertelenmiş Üretim Giderleri17 667.307.695 553.402.984Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları12 32.583.082 188.679.459Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ VARLIKLAR1.703.770 34.415.013Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar1.057.990 1.064.668Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar19 0 33.246.172Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları4.2, 12 519.840 104.173Personele Verilen Avanslar125.940 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI12.755.892.650 11.021.592.061CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 324.555 326.932Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12 324.555 326.932Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 320.921.840 320.378.673Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler9 320.921.840 320.378.673İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 187.547.824 180.976.858Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6, 7 74.097.500 74.097.500Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 18.283.740 18.262.500Makine ve Teçhizatlar6 103.647.961 92.149.319Demirbaş ve Tesisatlar6 18.719.111 17.505.041Motorlu Taşıtlar6 4.593.622 4.593.622Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 32.505.506 30.451.919Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 73.795.998 66.761.644Birikmiş Amortismanlar (-)6 -138.095.614 -122.844.687Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 149.542.656 126.054.434Haklar0 0Şerefiye8 16.250.000 16.250.000Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 307.966.834 277.556.554Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -216.668.760 -176.873.429Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 41.994.582 9.121.309GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 8.758.486 2.167.444Ertelenmiş Üretim Giderleri17 8.758.486 2.167.444Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21 65.603.333 0Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 65.603.333 0Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI732.698.694 629.904.341TOPLAM VARLIKLAR13.488.591.344 11.651.496.402YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR6,20 108.092.766 3.029.771Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6,20 108.092.766 3.029.771ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 1.075.274.749 933.510.705Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 742.974.623 662.434.195Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar19 9.864.915 5.376.465Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar10, 19 7.358.088 5.458.061Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar19 324.368.902 267.527.913Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)-9.291.779 -7.285.929İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 241.945 88.233Ortaklara Borçlar36.840 25.191İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar205.105 63.042Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR19 138.065.395 135.195. 74.224.135 79.323.782Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)-1.771.184 -1.354.931SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 8.993.581.454 7.509.203. 0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 169.079.470 100.034.752Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -231.033.484 -100.034.752Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR0 0Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı0 0GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI253.433.617 240.855.935Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 187.701.926 152.701.193Gider Tahahkkukları23 65.632.691 88.031.182Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler99.000 123.560DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23 5.124.286 3.997.046Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23 5.124.286 3.997.046KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI10.584.832.642 8.901.668.527UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR6,20 59.411.589 55.725.100Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6,20 59.411.589 55.725.100ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 311.642.416 265.224.162Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 2.378.578 1.920.318Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 309.263.838 263.303.844DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 40.167.734 33.341.951Kıdem Tazminatı Karşılığı23 40.167.734 33.341.951Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 0 9.539.732Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 0 9.539.732Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI411.221.739 363.830.945ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE500.000.000 500.000.000(Nominal) Sermaye2.13, 15 500.000.000 500.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 39.993.228 38.833.622Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları1.355.261 1.136.153Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 38.637.967 37.697.469KAR YEDEKLERİ1.478.827.606 1.233.920.659Yasal Yedekler15 173.686.181 152.083.853Statü Yedekleri15 142.935.682 100.114.475Olağanüstü Yedekler15 850.955.757 624.570.914Özel Fonlar, Yedekler15 69.130.000 29.130.000Finansal Varlıkların Değerlemesi15 206.180.721 292.082.808Diğer Kar Yedekleri15 35.939.265 35.938.609GEÇMİŞ YILLAR KARLARI120.497.629 103.217.084GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI353.218.500 510.025.565Dönem Net Karı353.218.500 509.014.241Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı15 0 1.011.324AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI2.492.536.963 2.385.996.930TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE13.488.591.344 11.651.496.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR5.657.310.436 4.490.893.503 2.013.667.047 1.646.889.898Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)4.338.780.393 3.572.559.007 1.650.903.388 1.284.953.254Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17 4.789.336.044 3.796.885.656 1.686.796.443 1.320.214.424Brüt Yazılan Primler (+)17 7.122.021.866 5.660.556.798 2.320.286.361 1.823.627.202Reasüröre Devredilen Primler (-)10, 17 -2.192.299.859 -1.739.420.105 -580.152.843 -454.740.818SGK'ya Aktarılan Primler (-)17 -140.385.963 -124.251.037 -53.337.075 -48.671.960Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17, 29 -405.286.004 -222.627.796 -55.988.816 -45.334.020Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -582.642.282 -372.538.025 83.543.786 74.620.865Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 170.259.836 135.460.829 -146.983.184 -128.807.437Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)7.096.442 14.449.400 7.450.582 8.852.552Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17,29 -45.269.647 -1.698.853 20.095.761 10.072.850Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 -38.022.521 -17.082.073 45.904.361 45.458.926Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 -7.247.126 15.383.220 -25.808.600 -35.386.076Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri1.247.115.423 837.558.549 339.903.238 326.290.303Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)7.252.402 4.702.276 2.000.338 2.301.360Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)7.252.402 4.702.276 2.000.338 2.301.360Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)64.162.218 76.073.671 20.860.083 33.344.981HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-5.111.482.710 -3.913.016.919 -1.947.507.935 -1.483.068.194Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -3.923.948.402 -2.951.320.521 -1.528.214.137 -1.134.386.733Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17, 29 -2.885.667.784 -2.054.178.779 -1.079.008.325 -790.130.298Brüt Ödenen Tazminatlar (-)17 -3.470.910.385 -2.538.129.521 -1.286.376.230 -956.391.061Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10, 17 585.242.601 483.950.742 207.367.905 166.260.763Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17, 29 -1.038.280.618 -897.141.742 -449.205.812 -344.256.435Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -1.484.669.690 -1.619.451.172 -637.436.898 -606.069.611Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17 446.389.072 722.309.430 188.231.086 261.813.176İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 4.000.000 0 4.000.000 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)17 4.000.000 0 4.000.000 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17,29 -45.959.994 -34.472.122 -16.398.304 -10.811.037Faaliyet Giderleri (-)32 -1.014.780.315 -818.574.008 -355.477.458 -288.141.823Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)47 -130.793.999 -108.650.268 -51.418.036 -49.728.601Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-136.240.580 -113.803.126 -53.298.161 -51.471.456Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)5.446.581 5.152.858 1.880.125 1.742.855TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI545.827.726 577.876.584 66.159.112 163.821.704HAYAT TEKNİK GELİR0 0 0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0 0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0 0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0 0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0 0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI545.827.726 577.876.584 66.159.112 163.821.704TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ545.827.726 577.876.584 66.159.112 163.821.704YATIRIM GELİRLERİ2.633.278.757 1.682.980.729 794.925.137 744.837.144Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler4.2 422.901.904 224.816.097 152.348.593 102.764.558Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar4.2 108.638.502 81.357.134 41.438.800 15.603.503Finansal Yatırımların Değerlemesi4.2 113.500.620 95.410.021 27.969.881 34.210.430Kambiyo Karları4.2 989.469.379 843.446.812 215.012.643 502.457.417İştiraklerden Gelirler4.2,9 85.455.740 78.121.584 34.572.172 27.625.825Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler2.408.268 2.120.397 812.352 699.490Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler4.2 910.904.344 357.708.684 322.770.696 61.475.921Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-2.692.108.601 -1.714.659.341 -784.484.391 -735.724.286Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -15.189.347 -10.678.500 -5.007.470 -3.622.958Yatırımlar Değer Azalışları (-)4.2 -36.400.153 -3.331.738 -11.627.110 4.082.069Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 -37.884.110 -29.439.263 -22.647.029 -12.244.330Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-1.247.115.423 -837.558.549 -339.903.238 -326.290.303Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 -893.062.991 -565.246.502 -180.065.189 -288.673.202Kambiyo Zararları (-)4.2 -402.952.072 -223.162.697 -205.298.047 -93.386.063Amortisman Giderleri (-)6, 8 -59.504.505 -45.242.092 -19.936.308 -15.589.499Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)35.300.088 -13.585.764 -71.467.555 6.940.178Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -59.423.991 -64.492.109 -12.459.233 -14.847.182Reeskont Hesabı (+/-)47 -4.739.638 5.110.481 6.048.012 -1.158.224Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 35 97.789.128 44.793.343 -66.435.394 21.749.850Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)35 0 0 0 0Diğer Gelir ve Karlar2.651.256 1.930.474 1.837.076 1.525.677Diğer Gider ve Zararlar (-)-976.667 -927.953 -458.016 -329.943Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0 0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI353.218.500 402.239.312 62.922.493 129.604.598Dönem Karı veya Zararı522.297.970 532.612.208 5.132.303 179.874.740Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -169.079.470 -130.372.896 57.790.190 -50.270.142Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları353.218.500 402.239.312 62.922.493 129.604.598Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri7.910.765.906 6.177.253.231Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-7.145.075.166 -5.723.377.540Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-127.702.696 -94.629.532Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit637.988.044 359.246.159Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)19 -197.787.312 -156.996.032Diğer Nakit Girişleri829.296 10.941.202Diğer Nakit Çıkışları (-)-92.120.680 -114.054.589Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit348.909.348 99.136.740YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı2.483.359 568.027Maddi Varlıkların İktisabı (-)6, 8 -82.339.588 -46.664.135Mali Varlık İktisabı (-)11 -8.486.923.624 -6.480.247.678Mali Varlıkların Satışı11 7.953.683.710 4.187.900.265Alınan Faiz925.557.492 450.882.429Alınan Temettüler72.000.000 56.000.000Diğer Nakit Girişleri601.464.300 2.886.482.762Diğer Nakit Çıkışları (-)-1.321.030.979 -832.869.473Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-335.105.330 222.052.197FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)0 0Ödenen Temettüler (-)2.23 -170.785.302 -144.092.140Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-170.785.302 -144.092.140KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ113.620.621 16.892.923Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-43.360.663 193.989.720Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 2.434.711.661 2.169.604.542Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 2.391.350.998 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000.000 0 110.742.905 0 0 114.278.982 65.330.876 515.661.159 449.200.726 72.459.667 1.827.674.315 0 1.827.674.315Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000Varlıklarda Değer Artışı11, 15 0 0 11.917.344 0 0 0 0 0 0 0 11.917.344 0 11.917.344Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 14.866 0 14.866 0 14.866Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 402.239.312 0 402.239.312 0 402.239.312Dağıtılan Temettü2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -144.092.140 0 -144.092.140 0 -144.092.140Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 37.804.871 34.783.599 211.984.952 -315.123.452 30.550.030 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 122.660.249 0 0 152.083.853 100.114.475 727.646.111 402.239.312 103.009.697 2.107.753.697 0 2.107.753.697Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 292.082.808 0 0 152.083.853 100.114.475 728.473.145 510.025.565 103.217.084 2.385.996.930 0 2.385.996.930Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000.000 0 292.082.808 0 0 152.083.853 100.114.475 728.473.145 510.025.565 103.217.084 2.385.996.930 0 2.385.996.930Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000Varlıklarda Değer Artışı11, 15 0 0 -85.902.087 0 0 0 0 0 0 0 -85.902.087 0 -85.902.087Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 8.922 0 8.922 0 8.922Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170.785.302 0 -170.785.302 0 -170.785.302Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 21.602.328 42.821.207 267.545.105 -349.249.185 17.280.545 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 206.180.721 0 0 173.686.181 142.935.682 996.018.250 353.218.500 120.497.629 2.492.536.963 0 2.492.536.963http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973007BIST