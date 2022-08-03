***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
03.08.2022 19:00
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 3.499.975.965 3.176.936.733
Kasa
14 132.048 81.880
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.975.879.138 2.072.401.405
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -14.940 -19.566
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 1.523.979.719 1.104.473.014
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 9.221.766.341 7.406.052.584
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 6.236.152.308 5.250.458.724
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 1.624.171.250 1.471.518.019
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 1.361.442.783 684.075.841
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 5.156.205.129 3.678.157.660
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 4.018.042.957 2.927.089.501
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
2.21, 12 -45.490.919 -37.902.336
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 719.760.310 438.511.322
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12 463.892.781 350.459.173
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 662.939.988 550.992.622
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -662.939.988 -550.992.622
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 37.748.452 25.285.290
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
54.339 5.838
Diğer Çeşitli Alacaklar
37.694.113 25.279.452
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1.300.870.883 938.194.675
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 1.208.878.758 789.879.797
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12 91.991.039 148.313.580
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
1.086 1.298
DİĞER CARİ VARLIKLAR
70.702.889 59.782.774
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
1.511.830 1.100.283
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
19 64.655.433 58.682.491
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
4.2, 12 2.326.814 0
Personele Verilen Avanslar
2.208.812 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
19.287.269.659 15.284.409.716
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 324.555 324.555
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 324.555 324.555
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 1.093.060.000 1.032.000.000
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9 1.093.060.000 1.032.000.000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 235.039.133 208.647.960
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6, 7 85.580.000 85.580.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 21.519.400 21.679.240
Makine ve Teçhizatlar
6 129.696.700 118.226.398
Demirbaş ve Tesisatlar
6 18.866.267 18.759.085
Motorlu Taşıtlar
6 7.710.622 4.593.622
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 34.925.779 33.256.305
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 95.869.612 70.374.913
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -159.129.247 -143.821.603
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 205.880.235 171.249.731
Haklar
0 0
Şerefiye
8 16.250.000 16.250.000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 399.430.321 375.228.895
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -270.999.258 -232.559.221
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 61.199.172 12.330.057
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 428.214 1.281.781
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 428.214 1.281.781
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 52.056.111 77.664.337
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 52.056.111 77.664.337
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
1.586.788.248 1.491.168.364
TOPLAM VARLIKLAR
20.874.057.907 16.775.578.080
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
6,20 24.392.938 330.828.171
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 24.392.938 330.828.171
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 2.556.912.446 1.682.238.724
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 2.035.549.939 1.275.723.395
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
19 61.203.999 20.813.331
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
10, 19 9.820.197 7.358.088
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 454.656.254 390.301.209
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
19 -4.317.943 -11.957.299
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 708.714 427.587
Ortaklara Borçlar
36.840 36.840
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
671.874 390.747
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 197.261.128 193.162.039
Alınan Depozito ve Teminatlar
19.599.538 16.342.036
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
79.127.134 68.451.361
Diğer Çeşitli Borçlar
102.269.249 110.930.836
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
-3.734.793 -2.562.194
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 12.942.051.924 10.436.249.538
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 5.731.668.888 3.861.045.682
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.26, 17 555.117.422 261.212.834
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1,17 6.655.265.614 6.313.991.022
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
17 0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 169.108.288 130.799.419
Ödenecek Vergi ve Fonlar
153.966.600 122.007.675
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
15.141.688 8.791.744
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 101.949.968 177.204.407
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -101.949.968 -177.204.407
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
0 0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
425.436.963 351.574.874
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 312.197.676 231.259.742
Gider Tahahkkukları
23 113.014.211 120.279.017
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
225.076 36.115
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23 7.770.826 5.532.364
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 7.770.826 5.532.364
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
16.323.643.227 13.130.812.716
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
6,20 73.310.935 55.443.145
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 73.310.935 55.443.145
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 410.282.137 342.575.543
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 4.743.678 2.352.694
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 405.538.459 340.222.849
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 65.225.811 43.194.480
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 65.225.811 43.194.480
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0