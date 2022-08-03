***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 3.499.975.965 3.176.936.733Kasa14 132.048 81.880Alınan Çekler0 0Bankalar14 1.975.879.138 2.072.401.405Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)14 -14.940 -19.566Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 1.523.979.719 1.104.473.014Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 9.221.766.341 7.406.052.584Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 6.236.152.308 5.250.458.724Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11 1.624.171.250 1.471.518.019Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 1.361.442.783 684.075.841Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 5.156.205.129 3.678.157.660Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 4.018.042.957 2.927.089.501Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)2.21, 12 -45.490.919 -37.902.336Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar12 719.760.310 438.511.322Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12 463.892.781 350.459.173Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 662.939.988 550.992.622Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -662.939.988 -550.992.622İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 37.748.452 25.285.290Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar54.339 5.838Diğer Çeşitli Alacaklar37.694.113 25.279.452Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI1.300.870.883 938.194.675Ertelenmiş Üretim Giderleri17 1.208.878.758 789.879.797Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları12 91.991.039 148.313.580Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler1.086 1.298DİĞER CARİ VARLIKLAR70.702.889 59.782.774Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar1.511.830 1.100.283Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar19 64.655.433 58.682.491Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları4.2, 12 2.326.814 0Personele Verilen Avanslar2.208.812 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI19.287.269.659 15.284.409.716CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 324.555 324.555Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12 324.555 324.555Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 495.329.088 376.902.946Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler9 495.329.088 376.902.946İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 235.039.133 208.647.960Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6, 7 85.580.000 85.580.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 21.519.400 21.679.240Makine ve Teçhizatlar6 129.696.700 118.226.398Demirbaş ve Tesisatlar6 18.866.267 18.759.085Motorlu Taşıtlar6 7.710.622 4.593.622Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 34.925.779 33.256.305Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 95.869.612 70.374.913Birikmiş Amortismanlar (-)6 -159.129.247 -143.821.603Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 205.880.235 171.249.731Haklar0 0Şerefiye8 16.250.000 16.250.000Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 399.430.321 375.228.895Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -270.999.258 -232.559.221Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 61.199.172 12.330.057GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 428.214 1.281.781Ertelenmiş Üretim Giderleri17 428.214 1.281.781Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21 52.056.111 77.664.337Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 52.056.111 77.664.337Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI989.057.336 836.071.310TOPLAM VARLIKLAR20.276.326.995 16.120.481.026YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR6,20 24.392.938 330.828.171Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6,20 24.392.938 330.828.171ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 2.556.912.446 1.682.238.724Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 2.035.549.939 1.275.723.395Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar19 61.203.999 20.813.331Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar10, 19 9.820.197 7.358.088Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar19 454.656.254 390.301.209Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)19 -4.317.943 -11.957.299İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 708.714 427.587Ortaklara Borçlar36.840 36.840İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar671.874 390.747Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR19 197.261.128 193.162.039Alınan Depozito ve Teminatlar19.599.538 16.342.036Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar79.127.134 68.451.361Diğer Çeşitli Borçlar102.269.249 110.930.836Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)-3.734.793 -2.562.194SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 12.942.051.924 10.436.249.538Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 5.731.668.888 3.861.045.682Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.26, 17 555.117.422 261.212.834Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1,17 6.655.265.614 6.313.991.022İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 169.108.288 130.799.419Ödenecek Vergi ve Fonlar153.966.600 122.007.675Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri15.141.688 8.791.744Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 101.949.968 177.204.407Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -101.949.968 -177.204.407Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR0 0Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı0 0GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI425.436.963 351.574.874Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 312.197.676 231.259.742Gider Tahahkkukları23 113.014.211 120.279.017Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler225.076 36.115DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23 7.770.826 5.532.364Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23 7.770.826 5.532.364KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI16.323.643.227 13.130.812.716UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR6,20 73.310.935 55.443.145Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6,20 73.310.935 55.443.145ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)