***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 3.499.975.965 3.176.936.733Kasa14 132.048 81.880Alınan Çekler0 0Bankalar14 1.975.879.138 2.072.401.405Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)14 -14.940 -19.566Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 1.523.979.719 1.104.473.014Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 9.221.766.341 7.406.052.584Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 6.236.152.308 5.250.458.724Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11 1.624.171.250 1.471.518.019Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 1.361.442.783 684.075.841Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 5.156.205.129 3.678.157.660Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 4.018.042.957 2.927.089.501Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)2.21, 12 -45.490.919 -37.902.336Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar12 719.760.310 438.511.322Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12 463.892.781 350.459.173Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 662.939.988 550.992.622Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -662.939.988 -550.992.622İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 37.748.452 25.285.290Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar54.339 5.838Diğer Çeşitli Alacaklar37.694.113 25.279.452Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI1.300.870.883 938.194.675Ertelenmiş Üretim Giderleri17 1.208.878.758 789.879.797Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları12 91.991.039 148.313.580Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler1.086 1.298DİĞER CARİ VARLIKLAR70.702.889 59.782.774Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar1.511.830 1.100.283Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar19 64.655.433 58.682.491Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları4.2, 12 2.326.814 0Personele Verilen Avanslar2.208.812 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI19.287.269.659 15.284.409.716CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 324.555 324.555Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12 324.555 324.555Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 495.329.088 376.902.946Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler9 495.329.088 376.902.946İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 235.039.133 208.647.960Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6, 7 85.580.000 85.580.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 21.519.400 21.679.240Makine ve Teçhizatlar6 129.696.700 118.226.398Demirbaş ve Tesisatlar6 18.866.267 18.759.085Motorlu Taşıtlar6 7.710.622 4.593.622Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 34.925.779 33.256.305Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 95.869.612 70.374.913Birikmiş Amortismanlar (-)6 -159.129.247 -143.821.603Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 205.880.235 171.249.731Haklar0 0Şerefiye8 16.250.000 16.250.000Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 399.430.321 375.228.895Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -270.999.258 -232.559.221Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 61.199.172 12.330.057GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 428.214 1.281.781Ertelenmiş Üretim Giderleri17 428.214 1.281.781Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21 52.056.111 77.664.337Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 52.056.111 77.664.337Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI989.057.336 836.071.310TOPLAM VARLIKLAR20.276.326.995 16.120.481.026YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR6,20 24.392.938 330.828.171Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6,20 24.392.938 330.828.171ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 2.556.912.446 1.682.238.724Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 2.035.549.939 1.275.723.395Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar19 61.203.999 20.813.331Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar10, 19 9.820.197 7.358.088Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar19 454.656.254 390.301.209Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)19 -4.317.943 -11.957.299İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 708.714 427.587Ortaklara Borçlar36.840 36.840İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar671.874 390.747Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR19 197.261.128 193.162.039Alınan Depozito ve Teminatlar19.599.538 16.342.036Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar79.127.134 68.451.361Diğer Çeşitli Borçlar102.269.249 110.930.836Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)-3.734.793 -2.562.194SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 12.942.051.924 10.436.249.538Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 5.731.668.888 3.861.045.682Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.26, 17 555.117.422 261.212.834Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1,17 6.655.265.614 6.313.991.022İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 169.108.288 130.799.419Ödenecek Vergi ve Fonlar153.966.600 122.007.675Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri15.141.688 8.791.744Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 101.949.968 177.204.407Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -101.949.968 -177.204.407Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR0 0Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı0 0GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI425.436.963 351.574.874Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 312.197.676 231.259.742Gider Tahahkkukları23 113.014.211 120.279.017Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler225.076 36.115DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23 7.770.826 5.532.364Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23 7.770.826 5.532.364KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI16.323.643.227 13.130.812.716UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR6,20 73.310.935 55.443.145Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6,20 73.310.935 55.443.145ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 410.282.137 342.575.543Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 4.743.678 2.352.694Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 405.538.459 340.222.849DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 65.225.811 43.194.480Kıdem Tazminatı Karşılığı23 65.225.811 43.194.480Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI548.818.883 441.213.168ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE500.000.000 500.000.000(Nominal) Sermaye2.13, 15 500.000.000 500.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 43.266.701 43.260.763Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları1.361.199 1.355.261Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 41.905.502 41.905.502KAR YEDEKLERİ2.358.275.784 1.294.256.113Yasal Yedekler15 182.393.041 173.686.181Statü Yedekleri15 211.278.527 142.935.682Olağanüstü Yedekler15 1.298.433.771 850.955.757Özel Fonlar, Yedekler15 115.844.641 69.130.000Finansal Varlıkların Değerlemesi15 531.189.331 24.827.4 32.721.044GEÇMİŞ YILLAR KARLARI139.831.372 121.103.662GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI362.491.028 589.834.604Dönem Net Karı362.491.028 589.834.604Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI3.403.864.885 2.548.455.142TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE20.276.326.995 16.120.481.026Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR5.934.717.137 3.643.643.389 3.184.147.106 1.857.386.319Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)4.037.959.060 2.687.877.005 2.123.747.833 1.382.386.184Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17 6.204.877.838 3.102.539.601 3.331.600.216 1.519.047.257Brüt Yazılan Primler (+)17 9.050.940.894 4.801.735.505 4.902.990.228 2.448.590.767Reasüröre Devredilen Primler (-)10, 17 -2.711.502.795 -1.612.147.015 -1.492.258.073 -884.116.537SGK'ya Aktarılan Primler (-)17 -134.560.261 -87.048.889 -79.131.939 -45.426.973Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17, 29 -1.873.014.190 -349.297.188 -1.001.713.572 -86.283.689Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -2.593.439.220 -666.186.069 -1.406.865.259 -298.125.460Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 697.711.060 317.243.019 383.908.963 210.337.995Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)22.713.970 -354.138 21.242.724 1.503.776Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17,29 -293.904.588 -65.365.408 -206.138.811 -50.377.384Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 -351.618.751 -83.926.882 -213.207.856 -36.439.286Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 57.714.163 18.561.474 7.069.045 -13.938.098Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri1.7 1.780.201.275 907.212.185 999.825.564 462.966.688Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5.013.488 5.252.064 3.048.701 985.066Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)5.013.488 5.252.064 3.048.701 985.066Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)111.543.314 43.302.135 57.525.008 11.048.381HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-5.292.877.321 -3.163.974.775 -2.890.373.574 -1.628.015.975Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -3.891.442.644 -2.395.734.266 -2.142.275.122 -1.218.869.716Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17, 29 -3.550.168.052 -1.806.659.459 -1.832.815.785 -886.954.119Brüt Ödenen Tazminatlar (-)17 -4.414.551.239 -2.184.534.155 -2.335.175.913 -1.075.772.983Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10, 17 864.383.187 377.874.696 502.360.128 188.818.864Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17, 29 -341.274.592 -589.074.807 -309.459.337 -331.915.597Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -1.082.252.079 -847.232.792 -693.814.437 -392.718.347Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17 740.977.487 258.157.985 384.355.100 60.802.750İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17,29 -65.315.610 -29.561.690 -37.680.028 -16.247.539Faaliyet Giderleri (-)32 -1.162.988.764 -659.302.856 -617.548.159 -348.641.903Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)47 -173.130.303 -79.375.963 -92.870.265 -44.256.817Brüt Diğer Teknik Giderler (-)47 -177.549.756 -82.942.419 -95.036.187 -45.991.418Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)4.419.453 3.566.456 2.165.922 1.734.601TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI641.839.816 479.668.614 293.773.532 229.370.344HAYAT TEKNİK GELİR0 0 0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0 0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0 0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0 0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0 0 0Fon İşletim Gelirleri0 0 0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0 0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0 0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI641.839.816 479.668.614 293.773.532 229.370.344TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ641.839.816 479.668.614 293.773.532 229.370.344YATIRIM GELİRLERİ3.210.265.983 1.838.353.620 1.998.660.245 744.837.324Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler4.2 355.588.554 270.553.311 164.026.910 154.150.100Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar4.2 282.779.373 67.199.702 241.299.020 46.014.899Finansal Yatırımların Değerlemesi4.2 207.846.664 85.530.739 86.951.175 21.282.361Kambiyo Karları4.2 1.845.913.366 774.456.736 1.101.658.812 280.378.336İştiraklerden Gelirler4.2,9 74.531.678 50.883.568 36.584.151 24.538.519Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler7 1.790.039 1.595.916 913.877 804.512Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler4.2 441.816.309 588.133.648 367.226.300 217.668.597Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-3.292.308.875 -1.907.624.210 -2.001.588.144 -743.288.263Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -16.530.552 -10.181.877 -13.071.676 -3.661.205Yatırımlar Değer Azalışları (-)4.2 -40.798.993 -24.773.043 3.026.242 3.155.482Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 -58.049.786 -15.237.081 -26.157.834 -6.304.134Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)1.7 -1.780.201.275 -907.212.185 -999.825.564 -462.966.688Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 -989.481.353 -712.997.802 -658.163.081 -164.366.872Kambiyo Zararları (-)4.2 -353.412.861 -197.654.025 -280.041.981 -89.012.081Amortisman Giderleri (-)6, 8 -53.834.055 -39.568.197 -27.354.250 -20.132.765Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-95.355.928 106.767.643 -117.043.236 44.010.512Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -118.198.653 -46.964.758 -43.473.851 -15.263.944Reeskont Hesabı (+/-)47 -20.434.035 -10.787.650 -18.603.309 -15.667.760Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0 0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 41.802.215 164.224.522 0 74.753.388Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0 -55.510.030 0Diğer Gelir ve Karlar2.635.760 814.180 1.143.433 615.210Diğer Gider ve Zararlar (-)-1.161.215 -518.651 -599.479 -426.382Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0 0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI362.491.028 290.296.007 215.856.731 170.314.736Dönem Karı veya Zararı464.440.996 517.165.667 173.802.397 274.929.917Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -101.949.968 -226.869.660 42.054.334 -104.615.181Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları362.491.028 290.296.007 215.856.731 170.314.736Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri9.439.760.245 5.411.539.838Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-8.804.765.836 -4.659.999.059Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-394.682.596 -128.203.226Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit240.311.813 623.337.553Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)19 -107.922.910 -98.325.719Diğer Nakit Girişleri36.983.299 10.813.615Diğer Nakit Çıkışları (-)-134.479.747 -102.869.480Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit34.892.455 432.955.969YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı197.495 2.479.981Maddi Varlıkların İktisabı (-)6, 8 -89.558.528 -54.807.074Mali Varlık İktisabı (-)11 -7.923.029.483 -4.612.768.879Mali Varlıkların Satışı11 8.576.573.098 4.504.984.197Alınan Faiz979.824.661 581.948.007Alınan Temettüler9 88.000.000 72.000.000Diğer Nakit Girişleri898.568.579 784.902.237Diğer Nakit Çıkışları (-)-2.684.919.464 -1.914.627.998Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-154.343.642 -635.889.529FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)0 0Ödenen Temettüler (-)2.23 0 -170.785.302Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit0 -170.785.302KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ0 216.505.155Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-119.451.187 -157.213.707Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 2.869.151.980 2.434.711.661Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 2.749.700.793 2.277.497.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 292.082.808 0 0 152.083.853 100.114.475 728.473.145 510.025.565 103.217.084 2.385.996.930 0 2.385.996.930Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000.000 0 292.082.808 0 0 152.083.853 100.114.475 728.473.145 510.025.565 103.217.084 2.385.996.930 0 2.385.996.930Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000Varlıklarda Değer Artışı11, 15 0 0 -84.655.636 0 0 0 0 0 0 0 -84.655.636 0 -84.655.636Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 6.283 0 6.283 0 6.283Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 290.296.007 0 290.296.007 0 290.296.007Dağıtılan Temettü2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -170.785.302 0 -170.785.302 0 -170.785.302Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 21.602.328 42.821.207 267.542.466 -349.246.546 17.280.545 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 207.427.172 0 0 173.686.181 142.935.682 996.015.611 290.296.007 120.497.629 2.430.858.282 0 2.430.858.282Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 24.827.449 0 0 173.686.181 142.935.682 996.067.564 589.834.604 121.103.662 2.548.455.142 0 2.548.455.142Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000.000 0 24.827.449 0 0 173.686.181 142.935.682 996.067.564 589.834.604 121.103.662 2.548.455.142 0 2.548.455.142Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -13.572.528 0 0 -13.572.528 0 -13.572.528Varlıklarda Değer Artışı11, 15 0 0 506.361.882 0 0 0 0 0 0 0 506.361.882 0 506.361.882Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 129.361 0 129.361 0 129.361Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 362.491.028 0 362.491.028 0 362.491.028Dağıtılan Temettü2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 8.706.860 68.342.845 494.186.550 -589.963.965 18.727.710 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 531.189.331 0 0 182.393.041 211.278.527 1.476.681.586 362.491.028 139.831.372 3.403.864.885 0 3.403.864.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051625BIST