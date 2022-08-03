***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
03.08.2022 19:03
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 3.499.975.965 3.176.936.733
Kasa
14 132.048 81.880
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.975.879.138 2.072.401.405
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -14.940 -19.566
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 1.523.979.719 1.104.473.014
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 9.221.766.341 7.406.052.584
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 6.236.152.308 5.250.458.724
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 1.624.171.250 1.471.518.019
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 1.361.442.783 684.075.841
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 5.156.205.129 3.678.157.660
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 4.018.042.957 2.927.089.501
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
2.21, 12 -45.490.919 -37.902.336
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 719.760.310 438.511.322
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12 463.892.781 350.459.173
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 662.939.988 550.992.622
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -662.939.988 -550.992.622
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 37.748.452 25.285.290
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
54.339 5.838
Diğer Çeşitli Alacaklar
37.694.113 25.279.452
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1.300.870.883 938.194.675
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 1.208.878.758 789.879.797
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12 91.991.039 148.313.580
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
1.086 1.298
DİĞER CARİ VARLIKLAR
70.702.889 59.782.774
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
1.511.830 1.100.283
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
19 64.655.433 58.682.491
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
4.2, 12 2.326.814 0
Personele Verilen Avanslar
2.208.812 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
19.287.269.659 15.284.409.716
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 324.555 324.555
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 324.555 324.555
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 495.329.088 376.902.946
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9 495.329.088 376.902.946
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 235.039.133 208.647.960
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6, 7 85.580.000 85.580.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 21.519.400 21.679.240
Makine ve Teçhizatlar
6 129.696.700 118.226.398
Demirbaş ve Tesisatlar
6 18.866.267 18.759.085
Motorlu Taşıtlar
6 7.710.622 4.593.622
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 34.925.779 33.256.305
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 95.869.612 70.374.913
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -159.129.247 -143.821.603
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 205.880.235 171.249.731
Haklar
0 0
Şerefiye
8 16.250.000 16.250.000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 399.430.321 375.228.895
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -270.999.258 -232.559.221
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 61.199.172 12.330.057
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 428.214 1.281.781
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 428.214 1.281.781
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 52.056.111 77.664.337
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 52.056.111 77.664.337
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
989.057.336 836.071.310
TOPLAM VARLIKLAR
20.276.326.995 16.120.481.026
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
6,20 24.392.938 330.828.171
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 24.392.938 330.828.171
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 2.556.912.446 1.682.238.724
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 2.035.549.939 1.275.723.395
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
19 61.203.999 20.813.331
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
10, 19 9.820.197 7.358.088
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 454.656.254 390.301.209
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
19 -4.317.943 -11.957.299
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 708.714 427.587
Ortaklara Borçlar
36.840 36.840
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
671.874 390.747
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 197.261.128 193.162.039
Alınan Depozito ve Teminatlar
19.599.538 16.342.036
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
79.127.134 68.451.361
Diğer Çeşitli Borçlar
102.269.249 110.930.836
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
-3.734.793 -2.562.194
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 12.942.051.924 10.436.249.538
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 5.731.668.888 3.861.045.682
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.26, 17 555.117.422 261.212.834
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1,17 6.655.265.614 6.313.991.022
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 169.108.288 130.799.419
Ödenecek Vergi ve Fonlar
153.966.600 122.007.675
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
15.141.688 8.791.744
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 101.949.968 177.204.407
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -101.949.968 -177.204.407
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
0 0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
425.436.963 351.574.874
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 312.197.676 231.259.742
Gider Tahahkkukları
23 113.014.211 120.279.017
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
225.076 36.115
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23 7.770.826 5.532.364
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 7.770.826 5.532.364
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
16.323.643.227 13.130.812.716
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
6,20 73.310.935 55.443.145
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 73.310.935 55.443.145
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 410.282.137 342.575.543
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 4.743.678 2.352.694
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 405.538.459 340.222.849
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 65.225.811 43.194.480
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 65.225.811 43.194.480
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
548.818.883 441.213.168
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
500.000.000 500.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 500.000.000 500.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 43.266.701 43.260.763
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
1.361.199 1.355.261
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 41.905.502 41.905.502
KAR YEDEKLERİ
2.358.275.784 1.294.256.113
Yasal Yedekler
15 182.393.041 173.686.181
Statü Yedekleri
15 211.278.527 142.935.682
Olağanüstü Yedekler
15 1.298.433.771 850.955.757
Özel Fonlar, Yedekler
15 115.844.641 69.130.000
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 531.189.331 24.827.4 32.721.044
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
139.831.372 121.103.662
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
362.491.028 589.834.604
Dönem Net Karı
362.491.028 589.834.604
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
3.403.864.885 2.548.455.142
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
20.276.326.995 16.120.481.026
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5.934.717.137 3.643.643.389 3.184.147.106 1.857.386.319
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.037.959.060 2.687.877.005 2.123.747.833 1.382.386.184
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 6.204.877.838 3.102.539.601 3.331.600.216 1.519.047.257
Brüt Yazılan Primler (+)
17 9.050.940.894 4.801.735.505 4.902.990.228 2.448.590.767
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 -2.711.502.795 -1.612.147.015 -1.492.258.073 -884.116.537
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -134.560.261 -87.048.889 -79.131.939 -45.426.973
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -1.873.014.190 -349.297.188 -1.001.713.572 -86.283.689
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -2.593.439.220 -666.186.069 -1.406.865.259 -298.125.460
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 697.711.060 317.243.019 383.908.963 210.337.995
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
22.713.970 -354.138 21.242.724 1.503.776
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -293.904.588 -65.365.408 -206.138.811 -50.377.384
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -351.618.751 -83.926.882 -213.207.856 -36.439.286
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 57.714.163 18.561.474 7.069.045 -13.938.098
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
1.7 1.780.201.275 907.212.185 999.825.564 462.966.688
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.013.488 5.252.064 3.048.701 985.066
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5.013.488 5.252.064 3.048.701 985.066
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
111.543.314 43.302.135 57.525.008 11.048.381
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-5.292.877.321 -3.163.974.775 -2.890.373.574 -1.628.015.975
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -3.891.442.644 -2.395.734.266 -2.142.275.122 -1.218.869.716
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17, 29 -3.550.168.052 -1.806.659.459 -1.832.815.785 -886.954.119
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -4.414.551.239 -2.184.534.155 -2.335.175.913 -1.075.772.983
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10, 17 864.383.187 377.874.696 502.360.128 188.818.864
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -341.274.592 -589.074.807 -309.459.337 -331.915.597
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -1.082.252.079 -847.232.792 -693.814.437 -392.718.347
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 740.977.487 258.157.985 384.355.100 60.802.750
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -65.315.610 -29.561.690 -37.680.028 -16.247.539
Faaliyet Giderleri (-)
32 -1.162.988.764 -659.302.856 -617.548.159 -348.641.903
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -173.130.303 -79.375.963 -92.870.265 -44.256.817
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
47 -177.549.756 -82.942.419 -95.036.187 -45.991.418
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
4.419.453 3.566.456 2.165.922 1.734.601
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
641.839.816 479.668.614 293.773.532 229.370.344
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
641.839.816 479.668.614 293.773.532 229.370.344
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
641.839.816 479.668.614 293.773.532 229.370.344
YATIRIM GELİRLERİ
3.210.265.983 1.838.353.620 1.998.660.245 744.837.324
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 355.588.554 270.553.311 164.026.910 154.150.100
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 282.779.373 67.199.702 241.299.020 46.014.899
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 207.846.664 85.530.739 86.951.175 21.282.361
Kambiyo Karları
4.2 1.845.913.366 774.456.736 1.101.658.812 280.378.336
İştiraklerden Gelirler
4.2,9 74.531.678 50.883.568 36.584.151 24.538.519
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7 1.790.039 1.595.916 913.877 804.512
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
4.2 441.816.309 588.133.648 367.226.300 217.668.597
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-3.292.308.875 -1.907.624.210 -2.001.588.144 -743.288.263
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -16.530.552 -10.181.877 -13.071.676 -3.661.205
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -40.798.993 -24.773.043 3.026.242 3.155.482
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -58.049.786 -15.237.081 -26.157.834 -6.304.134
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
1.7 -1.780.201.275 -907.212.185 -999.825.564 -462.966.688
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -989.481.353 -712.997.802 -658.163.081 -164.366.872
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -353.412.861 -197.654.025 -280.041.981 -89.012.081
Amortisman Giderleri (-)
6, 8 -53.834.055 -39.568.197 -27.354.250 -20.132.765
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-95.355.928 106.767.643 -117.043.236 44.010.512
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -118.198.653 -46.964.758 -43.473.851 -15.263.944
Reeskont Hesabı (+/-)
47 -20.434.035 -10.787.650 -18.603.309 -15.667.760
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 41.802.215 164.224.522 0 74.753.388
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 -55.510.030 0
Diğer Gelir ve Karlar
2.635.760 814.180 1.143.433 615.210
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-1.161.215 -518.651 -599.479 -426.382
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
362.491.028 290.296.007 215.856.731 170.314.736
Dönem Karı veya Zararı
464.440.996 517.165.667 173.802.397 274.929.917
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -101.949.968 -226.869.660 42.054.334 -104.615.181
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
362.491.028 290.296.007 215.856.731 170.314.736
Azınlık Payları
0 0 0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akım Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
9.439.760.245 5.411.539.838
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-8.804.765.836 -4.659.999.059
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-394.682.596 -128.203.226
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
240.311.813 623.337.553
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
19 -107.922.910 -98.325.719
Diğer Nakit Girişleri
36.983.299 10.813.615
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-134.479.747 -102.869.480
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
34.892.455 432.955.969
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı
197.495 2.479.981
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -89.558.528 -54.807.074
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -7.923.029.483 -4.612.768.879
Mali Varlıkların Satışı
11 8.576.573.098 4.504.984.197
Alınan Faiz
979.824.661 581.948.007
Alınan Temettüler
9 88.000.000 72.000.000
Diğer Nakit Girişleri
898.568.579 784.902.237
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-2.684.919.464 -1.914.627.998
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-154.343.642 -635.889.529
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
2.23 0 -170.785.302
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
0 -170.785.302
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0 216.505.155
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-119.451.187 -157.213.707
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 2.869.151.980 2.434.711.661
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 2.749.700.793 2.277.497.954
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 292.082.808 0 0 152.083.853 100.114.475 728.473.145 510.025.565 103.217.084 2.385.996.930 0 2.385.996.930
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 292.082.808 0 0 152.083.853 100.114.475 728.473.145 510.025.565 103.217.084 2.385.996.930 0 2.385.996.930
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 -84.655.636 0 0 0 0 0 0 0 -84.655.636 0 -84.655.636
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 6.283 0 6.283 0 6.283
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 290.296.007 0 290.296.007 0 290.296.007
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -170.785.302 0 -170.785.302 0 -170.785.302
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 21.602.328 42.821.207 267.542.466 -349.246.546 17.280.545 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 207.427.172 0 0 173.686.181 142.935.682 996.015.611 290.296.007 120.497.629 2.430.858.282 0 2.430.858.282
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 24.827.449 0 0 173.686.181 142.935.682 996.067.564 589.834.604 121.103.662 2.548.455.142 0 2.548.455.142
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 24.827.449 0 0 173.686.181 142.935.682 996.067.564 589.834.604 121.103.662 2.548.455.142 0 2.548.455.142
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -13.572.528 0 0 -13.572.528 0 -13.572.528
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 506.361.882 0 0 0 0 0 0 0 506.361.882 0 506.361.882
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 129.361 0 129.361 0 129.361
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 362.491.028 0 362.491.028 0 362.491.028
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 8.706.860 68.342.845 494.186.550 -589.963.965 18.727.710 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 531.189.331 0 0 182.393.041 211.278.527 1.476.681.586 362.491.028 139.831.372 3.403.864.885 0 3.403.864.885
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051625
BIST