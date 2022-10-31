***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
31.10.2022 18:52
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 3.517.717.617 3.176.936.733
Kasa
14 139.395 81.880
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.409.691.274 2.072.401.405
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -15.634 -19.566
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 2.107.902.582 1.104.473.014
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 11.789.487.354 7.406.052.584
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 6.286.255.557 5.250.458.724
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 1.412.613.781 1.471.518.019
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 4.090.618.016 684.075.841
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 5.375.445.011 3.678.157.660
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 4.069.448.390 2.927.089.501
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
2.21, 12 Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12 494.475.290 350.459.173
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 706.254.312 550.992.622
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -706.254.312 -550.992.622
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 29.910.217 25.285.290
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
54.339 5.838
Diğer Çeşitli Alacaklar
29.855.878 25.279.452
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1.402.859.727 938.194.675
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 1.392.456.615 789.879.797
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12 10.402.878 148.313.580
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
234 1.298
DİĞER CARİ VARLIKLAR
8.712.080 59.782.774
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
1.559.016 1.100.283
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
19 0 58.682.491
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
4.2, 12 4.897.000 0
Personele Verilen Avanslar
2.256.064 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
22.124.132.006 15.284.409.716
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 324.555 324.555
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 324.555 324.555
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 1.212.600.000 1.032.000.000
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9 1.212.600.000 1.032.000.000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 233.888.521 208.647.960
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6, 7 85.580.000 85.580.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 21.519.400 21.679.240
Makine ve Teçhizatlar
6 129.936.565 118.226.398
Demirbaş ve Tesisatlar
6 18.997.379 18.759.085
Motorlu Taşıtlar
6 7.710.622 4.593.622
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 35.536.284 33.256.305
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 98.370.460 70.374.913
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -163.762.189 -143.821.603
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 227.520.768 171.249.731
Haklar
0 0
Şerefiye
8 16.250.000 16.250.000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 405.903.266 375.228.895
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -290.051.725 -232.559.221
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 95.419.227 12.330.057
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 128.607.952 77.664.337
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 128.607.952 77.664.337
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
1.807.679.530 1.491.168.364
TOPLAM VARLIKLAR
23.931.811.536 16.775.578.080
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
6,20 131.706.898 330.828.171
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 131.706.898 330.828.171
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 2.216.365.547 1.682.238.724
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 1.679.747.564 1.275.723.395
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
19 42.590.999 20.813.331
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
10, 19 12.564.367 7.358.088
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 483.469.604 390.301.209
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
19 -2.006.987 -11.957.299
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 1.108.878 427.587
Ortaklara Borçlar
36.840 36.840
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
1.072.038 390.747
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 275.383.035 193.162.039
Alınan Depozito ve Teminatlar
20.930.993 16.342.036
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
146.533.873 68.451.361
Diğer Çeşitli Borçlar
113.717.242 110.930.836
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
-5.799.073 -2.562.194
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 15.899.797.129 10.436.249.538
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 7.512.436.771 3.861.045.682
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.26, 17 592.388.588 261.212.834
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1,17 7.794.971.770 6.313.991.022
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
17 0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 199.853.465 130.799.419
Ödenecek Vergi ve Fonlar
180.140.662 122.007.675
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
18.194.338 8.791.744
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 172.556.247 177.204.407
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -171.037.782 -177.204.407
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
0 0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
507.556.607 351.574.874
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 329.802.175 231.259.742
Gider Tahahkkukları
23 176.258.878 120.279.017
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
1.495.554 36.115
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23 10.739.565 5.532.364
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 10.739.565 5.532.364
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
19.242.511.124 13.130.812.716
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
6,20 72.581.027 55.443.145
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 72.581.027 55.443.145
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 456.057.460 342.575.543
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 4.706.536 2.352.694
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 451.350.924 340.222.849
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 89.077.452 43.194.480
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 89.077.452 43.194.480
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜK