***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu
08.03.2021 22:38
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak, No:6, 34805 Beykoz / İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak, No:6, 34805 Beykoz / İstanbul 0850 724 0 850 0850 744 0 745
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ŞENCAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük Türkiye Sigortalar Birliği'nde Başkan Yardımcısı
FİLİZ TİRYAKİOĞLU 1.Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Yoktur
MEHMET LEVENT SÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
ERDİNÇ GÖKALP Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi
FATİH GÖREN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Sigorta Tahkim Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ABACI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Yoktur
ALİ KAPLAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bölge Müdürlüğü Yoktur
İBRAHİM ERDEM ESENKAYA Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Teftiş Kurulu Başkanlığı Yoktur
KEREM ERBERK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kurumsal Strateji ve Performans Yönetimi Başkanlığı Türkiye Sigorta Birliği - Hayat Dışı Strateji Komitesi Başkan Yardımcısı / Türkiye Sigorta Birliği - Strateji Komitesi Başkan Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916398
BIST