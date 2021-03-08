***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak, No:6, 34805 Beykoz / İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksRüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak, No:6, 34805 Beykoz / İstanbul 0850 724 0 850 0850 744 0 745Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET ŞENCAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük Türkiye Sigortalar Birliği'nde Başkan YardımcısıFİLİZ TİRYAKİOĞLU 1.Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı YokturMEHMET LEVENT SÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiERDİNÇ GÖKALP Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu ÜyesiFATİH GÖREN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Sigorta Tahkim Komisyonu Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET ABACI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı YokturALİ KAPLAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bölge Müdürlüğü YokturİBRAHİM ERDEM ESENKAYA Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Teftiş Kurulu Başkanlığı YokturKEREM ERBERK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kurumsal Strateji ve Performans Yönetimi Başkanlığı Türkiye Sigorta Birliği - Hayat Dışı Strateji Komitesi Başkan Yardımcısı / Türkiye Sigorta Birliği - Strateji Komitesi Başkan Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916398BIST