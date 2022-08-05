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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu

05.08.2022 18:58
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu


***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ŞENCAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük Türkiye Sigortalar Birliği'nde Başkan Yardımcısı
FİLİZ TİRYAKİOĞLU 1.Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Yoktur
ERDİNÇ GÖKALP Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi
FATİH GÖREN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Sigorta Tahkim Komisyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MEHMET ABACI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcılığı Yoktur
ALİ KAPLAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bölge Müdürlüğü Yoktur
İBRAHİM ERDEM ESENKAYA Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Teftiş Kurulu Başkanlığı Yoktur
KEREM ERBERK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kurumsal Strateji ve Performans Yönetimi Başkanlığı Yoktur
KEREM TOKYÜREK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kurumsal Satış ve Teknik Koordinatörlüğü Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052577


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9232 17,9356 % 0,15  
Euro 18,2300 18,2617 % -0,61  
Sterlin 21,5536 21,6617 % -0,76  
Frank 18,5344 18,6461 % -0,79  
Riyal 4,7580 4,7819 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 -18,07  
Altın Gr. 1.024 1.024 -7,62  
Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.858 6.937 -53,00  
Yarım 3.342 3.392 -26,00  
Çeyrek 1.676 1.695 -13,00  
Gümüş.Ons 19,85 19,88 -0,31  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 -0,16  
B. Petrol 95,66 95,66 1,54  
Seans Raporu 18:05
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