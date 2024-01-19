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***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu

19.01.2024 19:11
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu


***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FÜSUN TÜMSAVAŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 29.04.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı - Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Türkiye İş Bankası Emekliler Derneği Genel Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değil
FİLİZ TİRYAKİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 31.01.2023 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcılığı Yoktur Evet 0 Bağımsız Üye Değil
ZEKAİ MEHMET TUĞTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 20.01.2023 İcrada Görevli Yoktur Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı (Denetçi) Evet 0 Bağımsız Üye Değil
MÜSLİM SARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.11.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Evet 0 Bağımsız Üye Değil
GÖKHAN KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.03.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur Türkiye İş Bankası A.Ş'de Bölge Satış Müdürü Evet 0 Bağımsız Üye Değil
DİLEK DEMİRBAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi / İktisadi Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi / Star Akreditasyon Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Üye) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
AYŞE GÜL TOKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği YenidenBiz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
FATİH ANIL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)
ZELİHA GÖKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.01.2024 İcrada Görevli Değil Yoktur Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Birim Müdürü / Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Milli Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241775


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