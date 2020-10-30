***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 20:28
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2020
Karar Sayısı
7846
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİNİN (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE
KONSOLİDE OLMAYAN SORUMLULUK BEYANI
İlişikte sunduğumuz Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliği uyarınca düzenlenmiş 01.01.2020 – 30.09.2020 dönemine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Mehmet Şencan Prof. Dr. Dilek Demirbaş Prof. Dr. Ayşegül Toker Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Denetimden Sorumlu Komite ve Genel Müdür Üyesi Başkanı 30 Ekim 2020 30 Ekim 2020 30 Ekim 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885224
BIST
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
18:058,3823
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0940
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3855
En Düşük
8,2678
18:059,7719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0910
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
18:05505,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 8,20
|Açılış
|: 505,60
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3660
|8,3823
|% 1,13
|
|Euro
|9,7403
|9,7719
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,8001
|10,8543
|% 1,17
|
|Frank
|9,0815
|9,1362
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2230
|2,2341
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|12,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|8,94
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,17
|
|B. Petrol
|37,86
|37,86
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 17 kaybederek (% -1.10 ) 1, 004
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