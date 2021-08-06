***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
06.08.2021 18:38
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/08/2021
Karar Sayısı
8013
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİNİN (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE
KONSOLİDE OLMAYAN SORUMLULUK BEYANI
İlişikte sunduğumuz Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliği uyarınca düzenlenmiş 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Mehmet Şencan Prof. Dr. Dilek Demirbaş Prof. Dr. Ayşegül Toker Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Denetimden Sorumlu Komite ve Genel Müdür Üyesi Başkanı 6 Ağustos 2021 6 Ağustos 2021 6 Ağustos 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955605
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
18:058,6215
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1016
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
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8,6422
En Düşük
8,5140
18:0510,1512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0443
|Açılış
|: 10,1100
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|Önceki Kapanış
|: 10,0900
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10,1870
En Düşük
10,0744
18:05488,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -5,23
|Açılış
|: 489,13
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|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
487,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAFKR
|9,35
|74.910.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.296.789
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|1.105.076
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.825.339
|% 9,96
|
|VBTYZ
|18,81
|272.972.076
|% -10,00
|
|KRONT
|49,64
|114.583.129
|% -9,99
|
|EDATA
|16,15
|202.049.684
|% -9,98
|
|EDIP
|4,43
|14.493.183
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.857.045
|% -9,75
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|THYAO
|12,83
|835.797.024
|% 0,55
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|EREGL
|20,80
|720.231.220
|% 2,06
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,47
|406.363.473
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|242.433.593
|% 0,55
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|IZMDC
|2,91
|334.270.604
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6189
|8,6215
|% 1,19
|
|Euro
|10,1444
|10,1512
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,9304
|11,9902
|% 0,84
|
|Frank
|9,4014
|9,4581
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2941
|2,3056
|% 1,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-41,99
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-6,02
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|-0,17
|
|B. Petrol
|70,69
|70,69
|-0,60
|
Seans Raporu
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17:58ESCAR
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17:57
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