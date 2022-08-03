***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
03.08.2022 19:04
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/08/2022
Karar Sayısı
8219
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİNİN (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE
KONSOLİDE SORUMLULUK BEYANI
İlişikte sunduğumuz Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliği uyarınca düzenlenmiş 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Konsolide Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Mehmet Şencan Prof. Dr. Dilek Demirbaş Prof. Dr. Ayşegül Toker Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Denetimden Sorumlu Komite ve Genel Müdür Üyesi Başkanı 3 Ağustos 2022 3 Ağustos 2022 3 Ağustos 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051627
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
18:0518,2699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,1933
18:051.017,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.017,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|AGHOL
|78,35
|399.630.216
|% 4,96
|
|KRPLS
|7,51
|223.717.960
|% 9,96
|
|BERA
|14,62
|197.265.574
|% 2,24
|
|YYLGD
|19,22
|166.922.588
|% 3,33
|
|PSGYO
|3,39
|151.834.383
|% -0,29
|
|SEGYO
|1,16
|98.777.658
|% 9,43
|
|PSGYO
|3,39
|151.834.383
|% -0,29
|
|HUNER
|3,49
|113.212.344
|% 2,95
|
|KRPLS
|7,51
|223.717.960
|% 9,96
|
|MOBTL
|1,75
|38.897.695
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9651
|17,9752
|% 0,17
|
|Euro
|18,2445
|18,2699
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,7633
|21,8724
|% 0,07
|
|Frank
|18,6092
|18,7213
|% -0,28
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,15
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,24
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.811
|6.889
|33,00
|
|Yarım
|3.319
|3.368
|16,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.684
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,58
|97,58
|-2,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA