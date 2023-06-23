***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sürdürülebilirlik Raporu









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, sürdürülebilir kalkınmaya katma değer yaratma bakış açısıyla ürün geliştirmeden satın almaya, sosyal sorumluluk projelerinden insan kaynakları uygulamalarına kadar uzanan tüm faaliyetlerine sürdürülebilirliği entegre etmeyi hedeflemektedir. 2022 Entegre Sürdürülebilirlik Raporumuz ile uluslararası standartlara ve çerçevelere uyumlu bir şekilde çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında yıllık performansımız paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır. Şirketimizin 2022 yılı Entegre Sürdürülebilirlik Raporu ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161911BIST