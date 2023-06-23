***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sürdürülebilirlik Raporu
23.06.2023 17:19
***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, sürdürülebilir kalkınmaya katma değer yaratma bakış açısıyla ürün geliştirmeden satın almaya, sosyal sorumluluk projelerinden insan kaynakları uygulamalarına kadar uzanan tüm faaliyetlerine sürdürülebilirliği entegre etmeyi hedeflemektedir. 2022 Entegre Sürdürülebilirlik Raporumuz ile uluslararası standartlara ve çerçevelere uyumlu bir şekilde çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında yıllık performansımız paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır. Şirketimizin 2022 yılı Entegre Sürdürülebilirlik Raporu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161911
BIST
'
18:055.583
En Düşük
|Değişim
|: 2,85%
|| 154,49
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.594
18:0525,2412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,3664
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
18:0527,5385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,3256
|Açılış
|: 27,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
18:051.561,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 29,97
|Açılış
|: 1.561,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|44,44
|107.798.526
|% 10,00
|
|DERIM
|10,34
|16.094.894
|% 10,00
|
|DOGUB
|12,43
|51.555.427
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|149.160.284
|% 9,99
|
|COSMO
|86,00
|6.649.651
|% 9,97
|
|POLTK
|2.744,30
|75.620.899
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|116.899.940
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|426.908.668
|% -9,98
|
|PASEU
|32,98
|2.133.261.853
|% -9,40
|
|RHEAG
|6,25
|13.301.939
|% -8,63
|
|THYAO
|184,70
|8.958.485.316
|% 2,44
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|SAHOL
|46,50
|3.194.774.949
|% 7,29
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|EKGYO
|7,28
|1.863.082.987
|% 6,12
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|ZOREN
|3,03
|624.605.297
|% 7,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2350
|25,2412
|% 1,47
|
|Euro
|27,4137
|27,5385
|% 1,20
|
|Sterlin
|32,0126
|32,1731
|% 1,25
|
|Frank
|28,0558
|28,2249
|% 1,34
|
|Riyal
|6,7245
|6,7582
|% 1,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|7,70
|
|Altın Gr.
|1.557
|1.557
|26,28
|
|Cumhuriyet
|10.368
|10.524
|437,00
|
|Tam
|10.289
|10.589
|432,15
|
|Yarım
|4.979
|5.159
|132,00
|
|Çeyrek
|2.497
|2.579
|65,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|18,11
|18,13
|0,31
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|-0,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PNLSN
Yüzde 9.70 oranında artışla 44.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 037 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, SAHOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 78 artarak (% 2.73 ) 5, 027
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, DERIM, BOSSA, GOKNR, GRSEL, GRNYO, OTTO, DIRIT, FORTE, ITTFH