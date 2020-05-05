***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 11:56
***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANSGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842555
BIST
11:4898.878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 35,51
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
98.875
11:487,0668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
11:487,6700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0167
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:48385,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 385,34
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.889.710
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.932.112
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|23,04
|308.679.198
|% -7,17
|
|GARAN
|8,24
|263.154.678
|% 0,86
|
|KRDMD
|2,26
|250.385.586
|% 4,63
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|PGSUS
|53,55
|215.217.179
|% -3,51
|
|KRDMD
|2,26
|250.385.586
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|214.671.241
|% -4,32
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|DOHOL
|1,89
|109.777.315
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,09
|46.026.027
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7433
|8,7871
|% 0,06
|
|Frank
|7,2499
|7,2936
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8736
|1,8830
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-1,94
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.518
|-7,50
|
|Tam
|2.541
|2.579
|-7,70
|
|Yarım
|1.232
|1.261
|-3,70
|
|Çeyrek
|618
|631
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|14,80
|14,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,09
|29,09
|1,89
|
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