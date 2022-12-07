***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 12:41
***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANSGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085135
BIST
14:464.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -14,29
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.952
14:4618,6410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
14:4619,5548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0425
|Açılış
|: 19,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5843
En Düşük
19,4674
14:461.061,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.061,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler14:45
|YESIL
|4,40
|59.961.302
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|505.760.862
|% 9,99
|
|ALFAS
|219,20
|351.967.367
|% 9,98
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|28.601.179
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|40.446.196
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,57
|691.521.333
|% -7,02
|
|PRDGS
|12,56
|31.441.785
|% -6,34
|
|KRDMD
|17,39
|7.698.183.327
|% -1,75
|
|THYAO
|137,20
|4.915.309.452
|% 1,18
|
|ASELS
|51,70
|3.829.354.436
|% 5,42
|
|PETKM
|18,35
|3.376.181.076
|% 1,94
|
|EREGL
|41,96
|2.285.956.968
|% -1,46
|
|KRDMD
|17,39
|7.698.183.327
|% -1,75
|
|EKGYO
|7,26
|1.355.718.030
|% 0,28
|
|PETKM
|18,35
|3.376.181.076
|% 1,94
|
|ISCTR
|10,37
|1.456.377.647
|% 1,57
|
|ADESE
|1,92
|224.128.266
|% 4,92
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6367
|18,6417
|% 0,04
|
|Euro
|19,5511
|19,5570
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,5946
|22,7079
|% 0,22
|
|Frank
|19,7047
|19,8234
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,02
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,07
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.063
|1,18
|
|Cumhuriyet
|7.129
|7.237
|-6,00
|
|Tam
|7.160
|7.207
|7,00
|
|Yarım
|3.467
|3.523
|3,00
|
|Çeyrek
|1.739
|1.761
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,45
|0,14
|
|B. Petrol
|79,51
|79,51
|0,16
|