***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 11:01
***ANSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANSGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194803
BIST
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14:037.913
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -101,27
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.869
En Yüksek
8.047
14:0326,9471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0114
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
14:0328,9850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0656
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,8048
14:031.653,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,49
|Açılış
|: 1.653,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler14:01
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|26,90
|87.251.051
|% 9,98
|
|ATSYH
|69,95
|6.125.565
|% 9,98
|
|BANVT
|113,60
|76.928.711
|% 9,13
|
|BRSAN
|658,50
|1.427.405.912
|% 6,40
|
|ASUZU
|254,80
|750.470.862
|% -10,00
|
|EMKEL
|37,52
|95.129.461
|% -9,98
|
|SNPAM
|33,44
|5.914.767
|% -9,96
|
|SKTAS
|6,07
|13.100.041
|% -9,94
|
|AYCES
|434,30
|254.182.937
|% -9,86
|
|SASA
|49,08
|5.968.700.789
|% -1,25
|
|SISE
|55,35
|3.700.807.763
|% 0,18
|
|ENKAI
|38,06
|3.268.426.571
|% 3,03
|
|ISCTR
|21,42
|3.263.044.873
|% -0,56
|
|THYAO
|229,40
|2.984.772.785
|% -0,99
|
|KATMR
|1,99
|316.666.909
|% -4,33
|
|ISCTR
|21,42
|3.263.044.873
|% -0,56
|
|ZOREN
|4,71
|604.968.390
|% -2,08
|
|SASA
|49,08
|5.968.700.789
|% -1,25
|
|SKBNK
|5,33
|668.092.798
|% -3,09
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9393
|26,9529
|% 0,06
|
|Euro
|28,9706
|28,9885
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,4813
|33,6492
|% -0,20
|
|Frank
|30,0389
|30,2198
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1606
|7,1965
|% 0,00
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|0,46
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|0,15
|
|Cumhuriyet
|11.233
|11.402
|-50,00
|
|Tam
|10.995
|11.072
|-33,00
|
|Yarım
|5.515
|5.559
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.780
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,66
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,59
|19,61
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,99
|92,99
|1,11
|