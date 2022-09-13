***ANSGR* *ISGYO*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Pay Alım Satım Bildirimi
13.09.2022 18:42
***ANSGR******ISGYO*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13.09.2022 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,42-19,47 TL fiyat aralığından 31.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız %4,24 olmuştur. İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/09/2022 0 31.000 31.000 40.708.133,07 40.677.133,07 % 4,25 % 4,25 % 4,24 % 4,24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062911
BIST
18:053.427
En Yüksek
|Değişim
|: -6,09%
|| -222,33
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.427
18:0518,2552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0401
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
18:0518,2664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,1823
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2334
18:05999,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -11,43
|Açılış
|: 999,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|13,53
|166.834.797
|% 10,00
|
|ROYAL
|6,93
|4.253.107
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.297.881
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|917.032
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|91.424.662
|% 9,97
|
|TCELL
|23,22
|2.222.291.636
|% -10,00
|
|UTPYA
|23,76
|2.188.972
|% -10,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|ASUZU
|264,90
|352.138.381
|% -9,99
|
|HALKB
|13,62
|5.654.153.419
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% -5,14
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% -6,95
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% -5,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2479
|18,2543
|% 0,22
|
|Euro
|18,2561
|18,2688
|% -0,98
|
|Sterlin
|20,9807
|21,0860
|% -1,19
|
|Frank
|18,9150
|19,0289
|% -0,63
|
|Riyal
|4,8402
|4,8645
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-21,17
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-11,77
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.744
|6.815
|-41,00
|
|Yarım
|3.286
|3.332
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.665
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,45
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|-1,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59YKBNK
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 021, 582 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, TTKOM
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, TUPRS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, OYYAT, PAGYO, RODRG, HKTM, NTHOL, ROYAL, IEYHO, FRIGO, COSMO