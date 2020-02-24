***ANSGR* *IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
24.02.2020 15:07
***ANSGR******IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ANSGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
ISMEN
Dönem
10.02.2020 - 21.02.2020
Açıklamalar
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) paylarında 10.02.2020 - 21.02.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821147
BIST
15:37113.913
En Yüksek
|Değişim
|: -2,50%
|| -2.916,03
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
15:376,1536
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0617
|Açılış
|: 6,1530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1566
En Düşük
6,0929
15:376,6616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0491
|Açılış
|: 6,6560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
15:37332,47
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 10,45
|Açılış
|: 332,47
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.081.267
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,26
|13.164.144
|% 12,44
|
|IPEKE
|10,82
|818.715.083
|% 10,97
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|FENER
|14,37
|164.600.077
|% -10,75
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,67
|1.507.334.768
|% -5,85
|
|IPEKE
|10,82
|818.715.083
|% 10,97
|
|KOZAA
|13,00
|553.927.441
|% 3,67
|
|ASELS
|28,36
|473.497.443
|% -1,66
|
|KRDMD
|2,74
|321.498.627
|% -2,84
|
|CEMAS
|1,26
|180.447.994
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|292.714.815
|% 0,94
|
|IHLGM
|1,23
|159.089.133
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,74
|321.498.627
|% -2,84
|
|THYAO
|13,67
|1.507.334.768
|% -5,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9125
|7,9522
|% 0,51
|
|Frank
|6,2547
|6,2924
|% 0,85
|
|Riyal
|1,6353
|1,6435
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.682
|38,20
|
|Altın Gr.
|332
|332
|10,34
|
|Cumhuriyet
|2.208
|2.242
|76,00
|
|Tam
|2.195
|2.250
|67,89
|
|Yarım
|1.061
|1.088
|32,84
|
|Çeyrek
|532
|544
|16,41
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,80
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|0,08
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-2,32
|
Seans Raporu
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15:47XU100
Endeks 113, 954 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 46 altında . İşlem hacmi 8, 255.00 milyon TL de
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15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2787, 62 kaybederek (% -2.52 ) 107, 778
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15:42
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