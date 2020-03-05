***ANSGR* *IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
05.03.2020 11:56
***ANSGR******IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ANSGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
ISMEN
Dönem
24.02.2020 - 03.03.2020
Açıklamalar
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) paylarında 24.02.2020 - 03.03.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824501
BIST
13:07112.804
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 2.018,24
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
13:076,0988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0207
|Açılış
|: 6,0960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
13:076,8165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0470
|Açılış
|: 6,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8196
En Düşük
6,7574
13:07322,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,29
|Açılış
|: 322,48
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
322,62
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.053.911
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.913.176
|% 14,93
|
|DGATE
|9,43
|67.176.752
|% 13,61
|
|AGHOL
|18,30
|51.186.468
|% 10,84
|
|GARFA
|5,51
|39.858.118
|% 9,98
|
|RALYH
|8,10
|21.088
|% -7,85
|
|YKGYO
|3,09
|40.131.199
|% -7,21
|
|BALAT
|2,92
|357.008
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,96
|18.167.383
|% -5,31
|
|BASCM
|2,90
|5.385
|% -3,01
|
|ASELS
|30,34
|352.842.439
|% 1,88
|
|THYAO
|11,92
|330.048.296
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,58
|179.620.479
|% 0,78
|
|GARAN
|10,58
|166.015.939
|% 2,12
|
|KARSN
|1,94
|145.328.059
|% 0,52
|
|KARSN
|1,94
|145.328.059
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,58
|179.620.479
|% 0,78
|
|ODAS
|2,14
|124.633.139
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,76
|87.419.288
|% 1,85
|
|IHLGM
|1,35
|42.277.157
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8498
|7,8892
|% 0,68
|
|Frank
|6,3670
|6,4054
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6193
|1,6274
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|8,62
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.166
|3,00
|
|Tam
|2.125
|2.178
|3,90
|
|Yarım
|1.027
|1.054
|1,89
|
|Çeyrek
|515
|527
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|51,02
|51,02
|-0,11
|