***APBDL* *AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***APBDL******AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [APBDL]TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arzına aracılık ettiğimiz ve 4.09.2023 ve 5.09.2023 tarihlerinde talep toplaması gerçekleşen Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun halka arzında toplam 2.800.000 adet katılma payının satışı yapılmıştır. Halka arzda satışı gerçekleştirilen katılma payları ile brüt fon portföy değeri 57.041.040,00TL olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192275BIST