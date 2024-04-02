***APBDL* *AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.04.2024 12:52
***APBDL******AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265594
BIST
'
13:409.171
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 13,36
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.137
En Yüksek
9.266
13:4032,2238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0453
|Açılış
|: 32,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
32,0046
13:4034,6556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0202
|Açılış
|: 34,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
13:402.340,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,80
|Açılış
|: 2.340,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler13:38
|KARTN
|154,00
|38.973.112
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|97.116.694
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|BJKAS
|57,85
|101.815.396
|% 9,98
|
|ODINE
|70,60
|226.931.698
|% 9,97
|
|VRGYO
|36,52
|209.146.188
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|426.241.561
|% -9,96
|
|SELVA
|15,49
|271.415.331
|% -9,15
|
|POLHO
|15,19
|271.909.997
|% -9,04
|
|SEKUR
|13,58
|31.633.711
|% -7,30
|
|THYAO
|304,25
|5.260.802.512
|% 0,16
|
|ISCTR
|11,67
|3.441.761.547
|% 1,39
|
|YKBNK
|29,18
|2.967.515.626
|% 2,67
|
|AKBNK
|48,42
|2.913.206.855
|% 1,30
|
|KCHOL
|213,40
|2.185.326.597
|% 2,01
|
|ISCTR
|11,67
|3.441.761.547
|% 1,39
|
|ZOREN
|6,12
|1.416.536.275
|% -0,16
|
|YKBNK
|29,18
|2.967.515.626
|% 2,67
|
|EKGYO
|9,23
|672.379.535
|% -0,22
|
|AKBNK
|48,42
|2.913.206.855
|% 1,30
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2138
|32,2424
|% 0,20
|
|Euro
|34,6393
|34,6737
|% -0,01
|
|Sterlin
|40,5710
|40,7744
|% 0,48
|
|Frank
|35,5603
|35,7385
|% -0,04
|
|Riyal
|8,6100
|8,6532
|% 0,38
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,59
|25,62
|% 0,66
|
|Platin
|917,47
|918,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,94
|1.027,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,06
|89,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.260,43
|2.260,75
|% 0,66
|