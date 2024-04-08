***APBDL* *AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.04.2024 10:27
***APBDL******AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269486
BIST
'
11:389.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 76,09
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:3832,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0523
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:3834,8954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1429
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:382.407,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,69
|Açılış
|: 2.407,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:38
|ODINE
|75,35
|403.497.553
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|10.538.512
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|272.685.683
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|695.819.007
|% 9,98
|
|PASEU
|61,30
|98.843.075
|% 9,96
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|9.452.483
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.459,00
|156.318.084
|% -5,51
|
|GENIL
|60,60
|131.400.882
|% -4,87
|
|MARTI
|4,37
|51.277.270
|% -3,10
|
|THYAO
|310,50
|5.210.357.361
|% 1,06
|
|ISCTR
|12,97
|2.261.330.981
|% 1,65
|
|TUPRS
|178,90
|1.605.182.117
|% -0,45
|
|YKBNK
|30,58
|1.579.963.461
|% 1,26
|
|EREGL
|41,64
|1.304.836.138
|% 0,63
|
|ISCTR
|12,97
|2.261.330.981
|% 1,65
|
|EKGYO
|10,24
|816.765.082
|% 3,64
|
|ZOREN
|5,81
|460.129.531
|% 1,04
|
|YKBNK
|30,58
|1.579.963.461
|% 1,26
|
|HALKB
|16,10
|761.029.451
|% 6,98
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0586
|32,0681
|% 0,16
|
|Euro
|34,8688
|34,8954
|% 0,41
|
|Sterlin
|40,5523
|40,7556
|% 0,56
|
|Frank
|35,4790
|35,6569
|% 0,29
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,79
|27,82
|% 0,66
|
|Platin
|936,01
|937,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,17
|1.012,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,22
|90,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.335,30
|2.335,64
|% 0,66
|