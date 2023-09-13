***APBDL* *AKM* *AKMEN* *APLIB* *APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.09.2023 10:20
***APBDL******AKM******AKMEN******APLIB******APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [APX30, APBDL, APLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194352
BIST
'
10:218.224
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 63,92
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.166
En Yüksek
8.225
10:2126,9377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0950
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
27,2606
En Düşük
26,8215
10:2128,9608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0408
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2851
En Düşük
28,8588
10:211.651,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.651,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler10:19
|EBEBK
|74,80
|35.655.215
|% 10,00
|
|KSTUR
|715,50
|3.134.213
|% 9,99
|
|SUMAS
|204,90
|2.330.328
|% 9,98
|
|TMSN
|125,80
|230.220.812
|% 9,97
|
|COSMO
|138,40
|28.926.706
|% 9,93
|
|SNPAM
|37,14
|1.569.574
|% -9,99
|
|BALAT
|20,50
|227.181
|% -6,82
|
|TDGYO
|13,65
|1.684.049
|% -6,57
|
|KUVVA
|47,00
|589.709
|% -5,05
|
|ULAS
|17,62
|2.479.486
|% -4,60
|
|SISE
|55,15
|1.442.579.826
|% 1,66
|
|THYAO
|238,20
|856.354.127
|% 0,93
|
|ENKAI
|37,40
|812.551.533
|% -2,04
|
|KOZAL
|32,08
|714.398.541
|% 1,52
|
|KZGYO
|42,20
|703.866.365
|% -3,92
|
|AKGRT
|5,86
|235.191.127
|% 3,53
|
|YKBNK
|16,54
|556.890.209
|% 2,16
|
|EKGYO
|8,91
|282.232.114
|% 0,45
|
|SKBNK
|5,33
|149.193.378
|% 1,91
|
|ZOREN
|4,95
|130.693.900
|% 0,61
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9344
|26,9415
|% 0,37
|
|Euro
|28,9536
|28,9646
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,4154
|33,5830
|% -0,15
|
|Frank
|30,0372
|30,2182
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1513
|7,1872
|% 0,15
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,58
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|1,56
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.032
|11.129
|-28,00
|
|Yarım
|5.533
|5.588
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.794
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|0,21
|