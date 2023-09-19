***APBDL* *AKM* *AKMEN* *APLIB* *APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.09.2023 10:12
***APBDL******AKM******AKMEN******APLIB******APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [APX30, APBDL, APLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196103
BIST
'
10:387.757
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 76,69
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
10:3827,0382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0293
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,1347
En Düşük
26,8557
10:3828,9188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0128
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,2086
En Düşük
28,4597
10:381.680,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.680,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler10:36
|TARKM
|190,30
|6.602.649
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|28.762.579
|% 10,00
|
|SUMAS
|245,40
|8.110.644
|% 10,00
|
|QNBFL
|396,00
|888.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|44,48
|3.836.705
|% 9,99
|
|INGRM
|486,50
|134.174.792
|% -9,99
|
|QNBFB
|164,40
|967.330
|% -9,97
|
|ANGEN
|19,50
|132.586.743
|% -7,32
|
|EUYO
|13,40
|184.939
|% -5,37
|
|PEKGY
|24,18
|84.732.169
|% -4,73
|
|THYAO
|220,90
|1.580.506.845
|% 1,28
|
|ISCTR
|22,08
|930.251.669
|% 1,19
|
|TUPRS
|141,30
|857.815.885
|% 2,02
|
|SISE
|52,60
|701.384.800
|% 1,25
|
|KOZAL
|28,16
|625.666.280
|% 1,44
|
|EKGYO
|8,15
|407.089.388
|% 0,49
|
|ISCTR
|22,08
|930.251.669
|% 1,19
|
|SKBNK
|5,70
|230.013.304
|% -1,04
|
|YKBNK
|16,14
|591.912.823
|% 1,25
|
|PSGYO
|5,36
|167.904.716
|% -0,19
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0314
|27,0382
|% 0,11
|
|Euro
|28,9091
|28,9188
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,3580
|33,5253
|% 0,01
|
|Frank
|30,0033
|30,1841
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1852
|7,2212
|% 0,07
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|0,41
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|0,45
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.109
|11.194
|-20,00
|
|Yarım
|5.572
|5.620
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.810
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,21
|20,24
|0,03
|
|B. Petrol
|94,70
|94,70
|0,27
|