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***APBDL* *AKM* *AKMEN* *APLIB* *APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

27.09.2023 10:19
***APBDL* *AKM* *AKMEN* *APLIB* *APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçe


***APBDL******AKM******AKMEN******APLIB******APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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İlgili Fonlar [APX30, APBDL, APLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197562


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  8.242  
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BIST En Aktif Hisseler10:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 1.155,50 116.350.933 % 10,00  
MEPET 8,48 14.538.791 % 9,99  
GEREL 28,22 119.308.420 % 9,98  
CEMAS 5,92 184.597.293 % 9,23  
ANSGR 57,80 94.304.267 % 8,54  
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10:31 Alış Satış %  
Dolar 27,2992 27,3037 % 0,22  
Euro 28,8730 28,8861 % 0,29  
Sterlin 33,0681 33,2340 % 0,25  
Frank 29,6944 29,8733 % 0,32  
Riyal 7,2604 7,2968 % 0,36  
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10:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.897 -3,64  
Altın Gr. 1.666 1.666 2,63  
Cumhuriyet 11.338 11.509 -38,00  
Tam 11.050 11.144 -14,00  
Yarım 5.542 5.595 -7,00  
Çeyrek 2.762 2.797 -4,00  
Gümüş.Ons 22,79 22,81 -0,06  
Gümüş Gr. 20,02 20,05 0,04  
B. Petrol 93,02 93,02 0,59  
Seans Raporu 10:31
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