***APBDL* *AKM* *AKMEN* *APLIB* *APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.10.2023 09:53
***APBDL******AKM******AKMEN******APLIB******APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [APX30, APBDL, APLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199261
BIST
'
13:158.435
En Düşük
|Değişim
|: -0,92%
|| -78,65
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
13:1527,5710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1353
|Açılış
|: 27,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
13:1529,0119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2370
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
13:151.615,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.615,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler13:11
|BFREN
|8.155,10
|17.174.641
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|4.583.837
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|14.197.642
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|3.488.489
|% 9,99
|
|MRSHL
|795,90
|58.787.840
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|13.264.660
|% -9,99
|
|MIATK
|548,20
|102.786.137
|% -9,97
|
|SNPAM
|50,65
|659.260
|% -9,96
|
|TARKM
|444,40
|84.514.214
|% -9,86
|
|HLGYO
|5,41
|280.155.466
|% -5,91
|
|THYAO
|242,30
|4.092.838.555
|% -2,18
|
|TUPRS
|151,30
|3.746.383.867
|% -2,39
|
|ZOREN
|7,57
|3.394.819.833
|% 9,87
|
|PETKM
|21,96
|2.659.596.539
|% 0,73
|
|BIMAS
|286,80
|2.361.626.004
|% 0,81
|
|ZOREN
|7,57
|3.394.819.833
|% 9,87
|
|IHLAS
|1,30
|172.994.702
|% 4,84
|
|KATMR
|2,84
|379.294.621
|% 5,97
|
|PETKM
|21,96
|2.659.596.539
|% 0,73
|
|ODAS
|14,38
|1.707.358.930
|% 3,16
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5643
|27,5678
|% 0,48
|
|Euro
|29,0001
|29,0170
|% 0,84
|
|Sterlin
|33,3362
|33,5034
|% 0,67
|
|Frank
|29,9289
|30,1092
|% 0,64
|
|Riyal
|7,3281
|7,3648
|% 0,24
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|3,00
|
|Cumhuriyet
|11.095
|11.263
|12,00
|
|Tam
|10.868
|10.950
|-10,00
|
|Yarım
|5.451
|5.492
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.717
|2.746
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|18,70
|18,73
|0,00
|
|B. Petrol
|89,92
|89,92
|-1,00
|