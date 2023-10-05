***APBDL* *AKM* *AKMEN* *APLIB* *APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.10.2023 09:41
***APBDL******AKM******AKMEN******APLIB******APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [APX30, APBDL, APLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199807
BIST
'
10:138.423
En Düşük
|Değişim
|: 1,08%
|| 90,22
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.375
En Yüksek
8.430
10:1327,5692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0405
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6008
En Düşük
27,3729
10:1329,0392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0531
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3768
En Düşük
28,8849
10:131.615,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.615,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler10:13
|YESIL
|5,72
|48.077.862
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|12.478.105
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|42.534.469
|% 9,99
|
|DMRGD
|16,46
|1.739.559
|% 9,95
|
|YYAPI
|3,77
|50.833.384
|% 9,91
|
|MANAS
|11,23
|41.901.130
|% -6,80
|
|TETMT
|1.910,00
|2.777.137
|% -5,74
|
|YONGA
|55,00
|122.430
|% -5,58
|
|GLRYH
|10,25
|2.427.597
|% -5,18
|
|ANSGR
|52,25
|3.736.043
|% -5,17
|
|KRDMD
|32,82
|1.041.574.318
|% 5,12
|
|THYAO
|241,70
|738.326.651
|% 1,34
|
|EREGL
|44,58
|724.110.333
|% 2,20
|
|TUPRS
|146,80
|627.001.570
|% -0,68
|
|ZOREN
|7,39
|447.442.911
|% 5,42
|
|ZOREN
|7,39
|447.442.911
|% 5,42
|
|KRDMD
|32,82
|1.041.574.318
|% 5,12
|
|GSRAY
|8,46
|161.482.315
|% -1,86
|
|EREGL
|44,58
|724.110.333
|% 2,20
|
|EKGYO
|8,05
|130.841.845
|% 0,63
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5633
|27,5692
|% 0,15
|
|Euro
|29,0172
|29,0392
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,3723
|33,5397
|% 0,09
|
|Frank
|29,9607
|30,1412
|% 0,13
|
|Riyal
|7,3281
|7,3648
|% 0,04
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-0,22
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|1,14
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.859
|10.977
|-25,00
|
|Yarım
|5.446
|5.505
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.753
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,73
|18,75
|0,12
|
|B. Petrol
|86,41
|86,41
|0,60
|