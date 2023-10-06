***APBDL* *AKM* *AKMEN* *APLIB* *APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.10.2023 10:52
***APBDL******AKM******AKMEN******APLIB******APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [APX30, APBDL, APLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200697
BIST
'
12:248.477
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,90
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:2427,6279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0753
|Açılış
|: 27,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:2429,1550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0285
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:241.617,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.617,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:22
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|BANVT
|136,70
|23.501.802
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|ALCAR
|1.159,00
|39.131.061
|% -5,42
|
|BJKAS
|46,12
|48.409.188
|% -5,10
|
|EKGYO
|8,64
|3.510.955.637
|% 5,11
|
|PETKM
|23,96
|3.391.893.898
|% 1,96
|
|THYAO
|239,70
|2.720.651.244
|% -0,75
|
|EREGL
|44,64
|2.315.519.550
|% 0,86
|
|YKBNK
|19,11
|1.966.663.023
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,64
|3.510.955.637
|% 5,11
|
|ZOREN
|7,06
|1.210.373.464
|% 1,15
|
|SKBNK
|7,12
|1.013.915.132
|% 2,15
|
|PETKM
|23,96
|3.391.893.898
|% 1,96
|
|IHLAS
|1,35
|172.950.542
|% 3,85
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6235
|27,6281
|% 0,27
|
|Euro
|29,1481
|29,1544
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,6131
|33,7816
|% 0,37
|
|Frank
|30,1473
|30,3289
|% 0,24
|
|Riyal
|7,3431
|7,3800
|% 0,27
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|1,70
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,73
|
|Cumhuriyet
|11.132
|11.300
|11,00
|
|Tam
|10.888
|10.994
|-13,00
|
|Yarım
|5.461
|5.514
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.722
|2.757
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,03
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|18,64
|18,66
|0,07
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,10
|
Seans Raporu
12:22
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29ELITE
Yüzde -3.13 oranında düşüşle 46.46 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 244 adet işlem
-
12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 43 kaybederek (% -0.03 ) 7, 396
-
12:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, QNBFL, DMRGD, TARKM, ISBTR, BANVT, SNPAM, MIPAZ, QNBFB
-
12:27
KATMR, IHAAS, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında