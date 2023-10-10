***APBDL* *AKM* *AKMEN* *APLIB* *APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.10.2023 10:05
***APBDL******AKM******AKMEN******APLIB******APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [APX30, APBDL, APLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203615
BIST
'
10:438.380
En Düşük
|Değişim
|: 2,28%
|| 186,69
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.386
10:4327,7279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0591
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
27,9772
En Düşük
27,6377
10:4329,3429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0586
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,6689
En Düşük
29,2127
10:431.655,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.655,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler10:41
|TARKM
|679,80
|47.664.177
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|342.138.016
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|88.455.323
|% 10,00
|
|DMRGD
|21,90
|1.134.464.386
|% 9,99
|
|PRDGS
|9,36
|91.891.258
|% 9,99
|
|BALAT
|27,16
|3.447.324
|% -9,95
|
|KATMR
|3,06
|313.089.229
|% -4,97
|
|SUMAS
|219,90
|21.990
|% -4,35
|
|MMCAS
|14,00
|2.838.433
|% -3,71
|
|SODSN
|67,25
|108.811
|% -3,45
|
|THYAO
|233,60
|1.592.327.513
|% 2,82
|
|ASELS
|42,66
|1.522.209.670
|% -2,78
|
|DMRGD
|21,90
|1.134.464.386
|% 9,99
|
|TUPRS
|149,90
|1.117.326.051
|% 1,35
|
|ASTOR
|128,60
|934.627.554
|% 4,55
|
|ZOREN
|6,46
|767.374.075
|% 5,04
|
|KATMR
|3,06
|313.089.229
|% -4,97
|
|EKGYO
|8,36
|550.689.159
|% 2,08
|
|DMRGD
|21,90
|1.134.464.386
|% 9,99
|
|ODAS
|13,03
|608.174.709
|% 4,66
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7198
|27,7267
|% 0,21
|
|Euro
|29,3265
|29,3386
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,8041
|33,9737
|% 0,06
|
|Frank
|30,4724
|30,6560
|% 0,19
|
|Riyal
|7,3689
|7,4058
|% 0,12
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-3,92
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.190
|11.296
|-36,00
|
|Yarım
|5.612
|5.665
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.798
|2.833
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,37
|-0,13
|
|B. Petrol
|87,61
|87,61
|-0,54
|