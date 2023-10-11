***APBDL* *AKM* *AKMEN* *APLIB* *APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.10.2023 09:37
***APBDL******AKM******AKMEN******APLIB******APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [APX30, APBDL, APLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204031
BIST
'
12:478.415
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -27,87
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.390
En Yüksek
8.519
12:4727,7375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0207
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
12:4729,4344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0035
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3791
12:471.667,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 10,17
|Açılış
|: 1.667,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.668,51
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler12:45
|SUMAS
|253,00
|286.902
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|165.454.650
|% 9,99
|
|FMIZP
|282,90
|169.395.331
|% 9,99
|
|KSTUR
|862,10
|1.265.563
|% 9,99
|
|QNBFB
|366,90
|2.561.696
|% 9,98
|
|TARKM
|570,00
|29.626.890
|% -9,60
|
|OZGYO
|6,67
|82.571.562
|% -9,13
|
|IHAAS
|20,38
|297.864.359
|% -8,69
|
|ULAS
|18,80
|6.152.671
|% -8,47
|
|ARENA
|30,10
|107.204.611
|% -7,56
|
|THYAO
|232,20
|2.793.081.444
|% -2,48
|
|DMRGD
|22,66
|2.580.818.034
|% 3,47
|
|PETKM
|24,34
|2.359.185.899
|% -1,22
|
|ISCTR
|25,52
|2.231.760.469
|% 2,82
|
|YKBNK
|19,55
|2.218.132.535
|% 1,72
|
|ZOREN
|6,29
|1.082.184.069
|% -1,56
|
|ODAS
|13,88
|1.766.908.915
|% 1,68
|
|EKGYO
|8,26
|941.472.981
|% -1,67
|
|YKBNK
|19,55
|2.218.132.535
|% 1,72
|
|DMRGD
|22,66
|2.580.818.034
|% 3,47
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7307
|27,7366
|% 0,07
|
|Euro
|29,4292
|29,4413
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,9647
|34,1350
|% 0,06
|
|Frank
|30,6042
|30,7886
|% 0,32
|
|Riyal
|7,3713
|7,4083
|% 0,07
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|10,28
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|10,41
|
|Cumhuriyet
|11.574
|11.749
|69,00
|
|Tam
|11.336
|11.415
|19,00
|
|Yarım
|5.686
|5.730
|15,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,72
|19,73
|0,27
|
|B. Petrol
|87,33
|87,33
|-0,32
|