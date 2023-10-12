***APBDL* *AKM* *AKMEN* *APLIB* *APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.10.2023 10:33
***APBDL******AKM******AKMEN******APLIB******APX30*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [APX30, APBDL, APLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen borsa yatırım fonlarında yapılan günlük alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204779
BIST
'
12:108.462
En Düşük
|Değişim
|: 1,58%
|| 131,28
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.422
En Yüksek
8.471
12:1027,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0936
|Açılış
|: 85,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 85,8200
|
27,7548
En Düşük
27,6408
12:1029,5516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1315
|Açılış
|: 24,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 24,1700
|
29,6055
En Düşük
29,3245
12:101.677,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,31
|Açılış
|: 19,78
|
|Önceki Kapanış
|: 19,62
|
19,87
En Düşük
19,59
BIST En Aktif Hisseler12:10
|GESAN
|112,20
|934.708.916
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.847,90
|652.213.635
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.088.964
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|3.441.240
|% 10,00
|
|KSTUR
|948,30
|1.749.614
|% 10,00
|
|QNBFL
|877,50
|3.023.865
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|6.276.161
|% -10,00
|
|IHAAS
|18,24
|233.111.035
|% -9,25
|
|VANGD
|19,55
|356.045
|% -7,96
|
|HATSN
|75,30
|332.966.079
|% -6,46
|
|THYAO
|232,40
|2.475.691.642
|% 1,00
|
|TUPRS
|148,90
|2.149.505.750
|% 3,12
|
|YKBNK
|20,02
|2.047.548.515
|% 3,73
|
|ODAS
|14,18
|1.864.686.567
|% 5,04
|
|EREGL
|44,74
|1.842.459.619
|% 1,41
|
|ZOREN
|6,45
|924.186.671
|% 4,71
|
|ODAS
|14,18
|1.864.686.567
|% 5,04
|
|EKGYO
|8,29
|1.081.466.941
|% 1,34
|
|YKBNK
|20,02
|2.047.548.515
|% 3,73
|
|KATMR
|3,06
|169.376.403
|% 0,33
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7442
|27,7548
|% 0,34
|
|Euro
|29,5374
|29,5516
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,0295
|34,2002
|% 0,14
|
|Frank
|30,6988
|30,8837
|% 0,43
|
|Riyal
|7,3767
|7,4137
|% 0,25
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|6,10
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|9,44
|
|Cumhuriyet
|11.620
|11.796
|30,00
|
|Tam
|11.380
|11.464
|13,00
|
|Yarım
|5.708
|5.754
|7,00
|
|Çeyrek
|2.845
|2.877
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,79
|0,17
|
|B. Petrol
|86,80
|86,80
|0,98
|